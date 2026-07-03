Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na swojej konferencji prasowej poinformował o odwołaniu dwóch wiceprezydentów Warszawy - Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry - w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, o czym też informują media, nigdy nie miało prawa się wydarzyć i mówię też to jasno - nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy. Ta sprawa jest i będzie wyjaśniania bez żadnych półśrodków, bez udawania, że jakoś to będzie
— mówił na konferencji Rafał Trzaskowski.
Moją sprawa i moją odpowiedzialnością jako prezydenta Warszawy jest wyciągnięcie wniosków i naprawienie sytuacji, dlatego nowy zarząd Szpitala Południowego i nowa rada nadzorcza we współpracy ze wszystkimi organami konsekwentnie wyjaśniają sytuację i również podejmują kroki naprawcze. Tam, gdzie się pojawiają nowe, bulwersujące fakty, tak jak na przykłąd prosektorium Szpitala Południowego, decyzje są podejmane natychmiast i decyzje będą podejmowane natychmiast. Nie ma pozwolenia na bezczynność, nie ma pozwolenia na jakiekolwiek krycie zaniedbań, nie ma zgody na działania, które podkopują zaufanie mieszkańców. Każde kolejne nieprawidłowości, jeżeli się pojawiają, będą wyjaśniane
— zapewniał Trzaskowski. Warto podkreślić, że teraz publicznie prezentuje zupełnie inna postawę niż tę po tym, jak lekarz-sygnalista Emil Jędrzejewski poinformował Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w podległym mu szpitalu w lipcu 2025 roku. Wówczas Trzaskowski nie zrobił nic.
Odwołanie wiceprezydentów
Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnację od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy
— zaznaczył Trzaskowski.
Odpolitycznienie spółek miejskich
Członkowie partii politycznych nie będą mogli zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak dodał, osoby te mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji - albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
Prezydent stolicy na konferencji prasowej oświadczył, że „kryzys musi spowodować refleksję, a refleksja musi skłaniać do przyjęcia rozwiązań radykalnych”. Przypomniał, że już wcześniej podjął decyzję, by w radach nadzorczych spółek medycznych nie mogli zasiadać członkowie partii politycznych.
Dzisiaj idę o krok dalej. Standard dotyczący odpartyjniania zostanie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze, aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami
— poinformował Trzaskowski.
Jak dodał, osoby, które zasiadają w zarządach i radach nadzorczych mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji - albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
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tkwl/YouTube Rafał Trzaskowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764049-leca-glowy-z-samej-gory-trzaskowski-podjal-decyzje
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