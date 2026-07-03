"Poświęca dwie kobiety". Trzaskowski w ogniu krytyki

Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że Renata Kazanowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentami Warszawy. Sprawa wywołała poruszenie w sieci. „Za błędy Kacprzaka, Kierwińskiego, Trzaskowskiego i Tuska (sami mężczyźni) odpowiedzialność poniosły dwie kobiety” - brzmi jeden z komentarzy na portalu X.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na swojej konferencji prasowej poinformował o odwołaniu dwóch wiceprezydentów Warszawy - Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry - w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnację od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy
— powiedział.
„Poświęca dwie kobiety”
Sprawa jest szeroko komentowana w sieci - także ze względu na płeć odwołanych zastępców Trzaskowskiego.
Taki gentleman w Warszawie, że poświęca dwie kobiety…
— stwierdził kąśliwie europoseł PiS Daniel Obajtek.
Parytety płciowe u Trzaskowskiego: dwie kobiety do usunięcia, kolega ze szkoły wciąż na stołku
— dodał dosadnie poseł PiS Jacek Sasin.
Ej serio: Za błędy Kacprzaka, Kierwińskiego, Trzaskowskiego i Tuska (sami mężczyźni) odpowiedzialność poniosły dwie kobiety. Kiedyś takie symbole by po prostu nie przeszły w PO. Co się stało ze słynnym społecznym słuchem kierownika? Pomijam, że zajęło to tygodnie zamiast dni
— skwitował prezes OGB Łukasz Pawłowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764121-poswieca-dwie-kobiety-trzaskowski-w-ogniu-krytyki
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