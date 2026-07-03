Trzaskowski oszukał ludzi ws. szpitala? Zostaje jego kolega

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdymisjonował dwóch wiceprezydentów Warszawy - Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Góra. Ma to być jego spóźniona reakcja na aferę w Szpitalu Południowym. Okazuje się, że Trzaskowski nawet tą decyzją oszukał ludzi ws. szpitala, ponieważ na stanowisku wiceprezydenta pozostawił swojego kolegę Tomasza Mencinę, który ma sporo za uszami. To właśnie Mencinie bezpośrednio podlegał Szpital Południowy.
Koalicja Obywatelska, a w szczególności jej szef Donald Tusk i wiceszef Rafał Trzaskowski, nie mają pojęcia jak strzepnąć z siebie aferę Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent stolicy Trzaskowski zdymisjonował dziś Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Góra, które nie będą już jego zastępcami.
To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, o czym też informują media, nigdy nie miało prawa się wydarzyć i mówię też to jasno - nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy
— stwierdził w czasie konferencji Trzaskowski. Trudno oprzeć się wrażeniu, że taką decyzją wiceszef KO robi jednak z ludzi idiotów, ponieważ inny wiceprezydent Warszawy - Tomasz Mencina - który odpowiadał za Szpital Południowy, stanowiska nie stracił.
Czyżby dlatego, że to szkolny kolega Trzaskowskiego? Jeszcze wczoraj media pisały, że to on realnie jest zagrożony dymisją, jako odpowiedzialny za nadzór nad spółkami miejskimi.
„Napluli Polakom w twarz”
Tomasz Mencina został nowym wiceprezydentem Warszawy od 11 września 2024 roku.
Ochronę zdrowia w stołecznym ratuszu nadzorowała Renata Kaznowska z KO, ale obsada rad nadzorczych spółek jest w gestii wiceprezydenta Tomasza Menciny też z KO. To oznacza, że Mencina nadzorował funkcjonowanie spółki Warszawski Szpital Południowy. Zarząd spółki poleciał, koleżanka Menciny z wiceprezydenckiej ławy także, a sam wiceprezydent Mencina pozostał.
Mencina to nie tylko doświadczony samorządowiec (m.in. były burmistrz stołecznej dzielnicy Bielany), ale jeden z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego. To także szkolny kolega Trzaskowskiego - razem uczęszczali do tej samej klasy w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.
Pozorowane ruchy: „rezygnacje” dwóch pań prezydent oraz sztuczny obowiązek oddania legitymacji partyjnej przez prezesów spółek. Po trzech tygodniach afery wokół Szpitala Południowego Tusk i Trzaskowski właśnie napluli Polakom w twarz
— skomentował na X decyzję Trzaskowskiego były szef MAP poseł PiS Jacek Sasin.
W ocenie Pawła Kukiza Trzaskowski zaczął się panicznie bać zbliżającego się referendum w sprawie swojego odwołania.
Żeby jak najszybciej zakończyć temat Szpitala Południowego i zapobiec referendum odwołującemu Trzaskowski poświęca dwie wiceprezydentki. Teraz obserwujmy jakie spółki miejskie za jakiś czas otrzymają te panie „na otarcie łez”
— napisał na X poseł Paweł Kukiz.
Mencina przed sądem
Wiceprezydent Tomasz Mencina miał także poważne kłopoty innego rodzaju. W 2021 r. znalazł się wśród oskarżonych w związku ze śmiercią nastolatki Magdy K., która zginęła, zjeżdżając na rolkach stromą ścieżką rowerową w parku na Bielanach. Potknęła się na niedokończonym fragmencie i wpadła pod samochód. Zginęła na miejscu.
Po trwającym cztery lata procesie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w Parku Stawy Kellera na Bielanach, gdzie zginęła nastoletnia rolkarka, w lutym tego roku zapadł wyrok. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza stwierdził, że Tomasz Mencina nie odpowiada za śmierć nastolatki, choć prokuratura twierdziła, że doprowadziły do niej decyzje i działania urzędników, w tym m.in. Menciny. Przed sądem odpowiadali wtedy były burmistrz Bielan Tomasz Mencina (obecnie wiceprezydent Warszawy), jego zastępca Artur W., inspektor odpowiedzialny za nadzór inwestorski i kierownik budowy. Wyrok jest nieprawomocny.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764054-trzaskowski-oszukal-ludzi-ws-szpitala-zostaje-jego-kolega
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