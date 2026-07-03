Co z wizytą ministra Marcina Kierwińskiego w szpitalu 4 maja 2024 r., o której polityk sam wspominał w jednym z wywiadów? Zwróciliśmy się do MSWiA z prośbą o przesłanie epikryzy wypisowej, o której również mówił w wywiadzie Kierwiński. Z nadesłanej nam odpowiedzi wynika, że resort… nie chce przekazać nam dokumentu. Biuro prasowe utrzymuje, że odpowiedziało już na wszystkie nasze pytania.
Po tym, jak w przemówieniu z okazji Dnia Strażaka, Kierwińskiemu przeszkodził straszny pogłos, polityk bronił się przed oskarżeniami, jakoby był pod wpływem alkoholu. Mało tego, utrzymywał, że nie tylko poddał się badaniu alkomatem, ale również zgłosił się na SOR, aby przebadać krew.
Sprawa nietypowego wystąpienia jednego z ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków powróciła ostatnimi czasy przy okazji afery w Szpitalu Południowym. MSWiA najpierw odpowiedziało na pytania portalu wPolityce.pl, później… przeprosiło za nieprecyzyjną odpowiedź udzieloną przez jednego z pracowników.
MSWiA musiała doprecyzować wczorajszą odpowiedź
Ta pierwsza - nadesłana wczoraj - odpowiedź jest całkowicie sprzeczna z informacją zawartą w wywiadzie udzielonym przez ministra Kierwińskiego po Dniu Strażaka z 2024 r. Niemniej, z tej najnowszej wiadomości od MSWiA przesłanej nam dziś rano wynika, że w jakiejś placówce medycznej szef resortu jednak był.
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w dniu 2 lipca br. uprzejmie informujemy, że nasza odpowiedź była nieprecyzyjna, co mogło wprowadzić w błąd redakcję wpolityce.pl. Doprecyzowując, informujemy:
minister Marcin Kierwiński nie był i nie jest pacjentem Szpitala Południowego, nie był tam również 4 maja 2024 r. po obchodach Dnia Strażaka, jak również nie przebywał tego dnia w żadnej innej placówce medycznej, gdzie organem właścicielskim jest samorząd Warszawy.
Przepraszamy za nieprecyzyjną wypowiedź, z powodu błędu naszego pracownika
— napisano.
Co z epikryzą?
Z jednej strony mieliśmy więc w pewnym sensie potwierdzenie słów ministra Kierwińskiego, z drugiej zrodziły się kolejne pytania. Chociażby o to, jaki w takim razie był to szpital i czy MSWiA może udostępnić nam epikryzę, o której w wywiadzie dla Radia Zet mówił polityk. Marcin Kierwiński zapowiadał wówczas bowiem wystąpienie na drogę prawną przeciwko osobom, które sugerowały, że na uroczystościach z 4 maja 2024 r. miał przemawiać pod wpływem alkoholu.
Poprosiliśmy więc MSWiA o przesłanie dokumentu, jak również - o wskazanie, w którym szpitalu pan minister zrobił badanie krwi. Tej prośby resort spełnić już nie chciał.
Wszystkie informacje w tej sprawie zostały już przez nas przekazane. Minister Marcin Kierwiński odpowiadał również wielokrotnie na pytania w tej sprawie
— przekazało biuro prasowe ministerstwa.
Zgadza się - odpowiadał wielokrotnie. Ale czy na wszystkie i czy na tyle precyzyjnie, aby nie było żadnych wątpliwości?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764057-w-ktorym-szpitalu-byl-kierwinski-mswia-nie-pokaze-epikryzy
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