W Krakowie udało się odwołać Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Stało się to 24 maja br. Choć według prawa wybory nowego włodarza muszą odbyć się w ciągu 90 dni, to premier Donald Tusk milczy w tej sprawie. Swoimi przemyśleniami podzielił się prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. „Powiedzieć, że demokracja i państwo nie działają to nic nie powiedzieć” – skwitował Łukasz Pawłowski.
Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, gdy 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta tego miasta. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe w mieście powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Termin wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wyznacza premier - w tym wypadku Donald Tusk.
Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber oraz Monika Piątkowska (wspólna kandydatka KO i PSL). Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.
„Demokracja i państwo nie działają”
Czas nieubłagalnie tyka, a daty wyborów nie ma. Gorzką konstatacją podzielił się prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
Skuteczne referendum w Krakowie odwołujące prezydenta z partii rządzącej odbyło się ponad miesiąc temu. Miastem rządzi ustanowiony przez partię rządzącą były wiceprezydent. Nadal nie ma nawet terminu wyborów. Powiedzieć, że demokracja i państwo nie działają to nic nie powiedzieć
— napisał Łukasz Pawłowski na portalu X.
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xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763888-co-z-wyborami-w-krakowie-demokracja-i-panstwo-nie-dzialaja
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