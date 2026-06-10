Kogo wystawią w Krakowie Polska 2050 i Centrum? Padły nazwiska

Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, nie jest popierana przez jej ugrupowanie. „Decyzja o kandydacie Polski 2050 ma zapaść w najbliższym czasie. Jest Paweł Śliz […]” - mówiła dziś na antenie Polsat News. Z kolei parlamentarny klub Centrum dziś wieczorem zdecyduje o tym, czy wystawić swojego kandydata. Ich faworytem na to stanowisko jest poseł Rafał Komarewicz - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do klubu. W grę wchodzi również poparcie innego kandydata.
Senator KO Monika Piątkowska ogłosiła wczoraj, że będzie ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa.Podziękowała premierowi, szefowi KO Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi, prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za poparcie jej kandydatury. O swoim starcie w wyborach na prezydenta Krakowa Piątkowska poinformowała podczas konferencji prasowej w Warszawie, na której obecni byli również Tusk i Kosiniak-Kamysz.
Do informacji o starcie Piątkowskiej, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się na platformie X.
Pani Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, której kandydaturę prezentowano w KPRM, w Warszawie, nie jest kandydatką popieraną przez Polskę 2050
— podkreśliła szefowa tego ugrupowania.
„Niesmaczne to mało powiedziane”
Pełczyńska-Nałęcz skomentowała w ten sposób wpis dyrektora biura prasowego Polski 2050 Bartosza Ślusarczyka.
Konferencja zapowiadająca kandydatkę KO i PSL na prezydenta Krakowa nie dość, że odbyła się w Warszawie (!!!!), to jeszcze była reklamowana profilem KPRM. Niesmaczne to mało powiedziane
— napisał Ślusarczyk.
Bartosz Ślusarczyk dopytywany przez PAP poinformował, że decyzja o kandydatce lub kandydacie Polski 2050 na prezydenta Krakowa ma zapaść najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Ze źródła PAP zbliżonego do Polski 2050 wynika, że najbliższy kandydowania jest krakowski poseł ugrupowania Paweł Śliz, obecnie szef klubu parlamentarnego Polski 2050 oraz przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.
Dziś Pełczyńska-Nałęcz poruszyła ten temat na antenie Polsat News.
Monika Piątkowska to nie jest kandydatka Polski 2050. […] W najbliższym czasie podejmiemy decyzję. Mamy bardzo dobrą osobę, która może wystartować. Jest Paweł Śliz i jest rzeczywiście z Krakowa, z babki prababki Krakusem i z dziada pradziada prawnikiem, szefem klubu Polski 2050. Będziemy w najbliższym czasie podejmować decyzję. Teraz już widać, że te wybory się odwlekają
— wskazała.
Kandydat klubu Centrum
Decyzja klubu Centrum o wystawieniu kandydata na to stanowisko, ma zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu klubu, które odbędzie się w środę, 10 czerwca, około godz. 19.
Pod koniec maja br. Wirtualna Polska nieoficjalnie informowała, że poseł Rafał Komarewicz „rozważa przejście do opozycji”.
Co będzie działo się w przyszłości, zobaczymy. Polityka jest dynamiczna
— odparł polityk pytany przez WP o te doniesienia.
Natomiast w czerwcu poseł PiS Ryszard Terlecki mówił w Radiu Kraków, że Komarewicz badał możliwość uzyskania poparcia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Podkreślił jednak, że ugrupowanie nie potraktowało tych sygnałów poważnie ze względu na związki Komarewicza z innym środowiskiem politycznym.
Rafał Komarewicz to polski polityk, samorządowiec i przedsiębiorca, z wykształcenia lekarz stomatolog. Od 2023 r. sprawuje mandat posła na Sejm X kadencji, a w lutym 2026 r. został współzałożycielem nowego klubu parlamentarnego Centrum.
Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1996 r. Przez lata prowadził własną działalność gospodarczą, w tym sieć aptek oraz firmę doradczą z branży medycznej. Angażował się także w działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń lokalnych w Małopolsce.
Karierę samorządową związał z Krakowem. W 2012 r. po raz pierwszy objął mandat krakowskiego radnego z komitetu Jacka Majchrowskiego, zastępując Władysława Kosiniaka-Kamysza. Funkcję radnego sprawował również w kolejnych kadencjach, będąc m.in. wiceprzewodniczącym, a w latach 2022–2023 przewodniczącym Rady Miasta Krakowa.
W 2019 r. bezskutecznie startował do Senatu. Później związał się z Polską 2050 Szymona Hołowni, zostając szefem jej małopolskich struktur. W 2023 r. jako lider listy Trzeciej Drogi - czyli koalicji wyborczej Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego - zdobył mandat poselski w okręgu krakowskim, otrzymując blisko 45 tys. głosów.
Ubiegał się także o fotel prezydenta Krakowa w poprzednich wyborach w 2024 r. W lutym br. wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuścił Polskę 2050 i współtworzył klub Centrum - jest również członkiem zarządu stowarzyszenia Centrum Polska.
Przedterminowe wybory w Krakowie
Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, gdy 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta tego miasta. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe w mieście powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Termin wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wyznacza premier.
Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.
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PAP/Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762322-kogo-wystawia-w-krakowie-polska-2050-i-centrum-padly-nazwiska
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