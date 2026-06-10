Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali dziś w ogrodzie Kancelarii Premiera w Warszawie swoją kandydatkę na prezydenta Krakowa - to senator KO Monika Piątkowska. Sęk w tym, że niedawno suchej nitki nie zostawiał na niej… przewodniczący radnych Koalicji Obywatelskiej w Krakowie Grzegorz Stawowy!
Monika Piątkowska w ubiegłym roku wygrała wybory uzupełniające do Senatu w okręgu krakowskim po tym, jak z mandatu senatora zrezygnował Bogdan Klich, który objął chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie. Okazuje się jednak, że centrala KO stawiając wówczas na Piątkowską miała zingorować zdanie krakowskich struktur swojej partii w tej sprawie. Przewodniczący radnych Koalicji Obywatelskiej w Krakowie Grzegorz Stawowy w wywiadzie dla Radia Kraków z lutego 2025 roku bezlitośnie punktował Piątkowską.
Nie znam osoby w Krakowie, która byłaby zadowolona z tej nominacji. Pracowałem z tą panią w Urzędzie Miasta i ciężko być zadowolonym. Nie pamiętam żadnego udanego projektu w jej wykonaniu
— mówił wówczas Grzegorz Stawowy.
Jest to osoba spoza Platformy. Ci, którzy obserwowali panią Monikę Piątkowską w Urzędzie Miasta, to jak pracowała, jakie miały efekty pracy, mają na ten temat wyrobione zdanie. Wśród członków Platformy nie znam osoby, która jest zadowolona z tej nominacji
— dodał.
W artykule Radia Kraków, w którym przedstawiono wywiad ze Stawowym podkreślono, że Zarząd Krakowy PO wskazał Piątkowską wbrew woli lokalnych struktur tej partii.
„Nie znam praktycznie tej pani”
Do tej sytuacji odniósł się teraz na platformie X Michał Drewnicki, kandydat PiS na prezydenta Krakowa.
Szczerze? Jestem zdziwiony, że prezentacja kandydatki KO odbyła się gdzieś na skwerku w Warszawie. Ja nie znam praktycznie tej pani, więc nie chcę oceniać, natomiast podesłaliście mi taki cytat krakowskich działaczy jej partii. Sądzę, że oni wiedzą najlepiej
— napisał Drewnicki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762273-hit-tak-szef-radnych-ko-w-krakowie-mowil-o-kandydatce-tuska
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