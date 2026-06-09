Senator KO Monika Piątkowska ogłosiła, że podjęła decyzję, że będzie ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi, prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć jej kandydaturę.
Podjęłam decyzję, że będę się ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa, miasta w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, miasta w którym skończyłam studia, miasta w którym urodziłam mojego syna
— powiedziała Piątkowska.
Podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi, prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć jej kandydaturę.
„Kraków potrzebuje sprawnego menedżera”
Pytana przez dziennikarzy, co w pierwszej kolejności chciałaby zmienić w Krakowie, jeżeli wygra wybory, odparła:
Idę do Krakowa, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę i profesjonalne zarządzanie miastem, to jest dla mnie najważniejsze.
Zapewniła, że będzie zajmowała się mieszkańcami Krakowa i będzie wsłuchiwała się w ich głos. Zapowiedziała, że będzie kontynuowała spotkania z mieszkańcami zapoczątkowane cyklem „piątki z Piątkowską”.
Podkreśliła, że najważniejsze jest dla niej, co mają mieszkańcy Krakowa do przekazania.
Kraków potrzebuje nie walki politycznej, ale sprawnego menedżera, ja taką sprawną menadżerką jestem, która zna miasto od podszewki
— zadeklarowała Piątkowska.
„Jest kandydatką wyśmienitą”
Tusk powiedział, że pomysł kandydatury Piątkowskiej w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa był wspólny dla KO i PSL i „trafił w marzenia pani senator”, przez wiele lat związanej z tym miastem.
Mówię o tym z głęboką wiarą: jest kandydatką wyśmienitą
— powiedział premier.
To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli
— zwrócił się do Piątkowskiej.
Możemy pomóc, na pewno nie będziemy przeszkadzać
— zapewnił.
Również Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „to duma wspierać taką kandydatkę”.
Zrobimy to ze wszystkich sił, wszystkich naszych mocy
— powiedział, podkreślając, że wierzy „w Kraków Moniki Piątkowskiej”. Przypomniał m.in. że razem z nią zaczynał kiedyś karierę polityczną w krakowskim magistracie.
Wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków. Monika Piątkowska bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jest do tego i przygotowana, i zdeterminowana, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę
— oświadczył wicepremier.
Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.
Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania Miszalskiego w referendum. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762241-to-juz-oficjalne-to-ona-powalczy-o-krakow
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