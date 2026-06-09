Jednak nie Rafał Sonik? Senator Monika Piątkowska (KO) ma być wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa – donoszą nieoficjalnie rp.pl i Radio Eska.
Wcześniej pojawiły się informacje, że to pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.
Sam Sonik wczoraj powiedział PAP, że rozważa start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jak dodał, propozycję starania się o ten urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast pozostałby kandydatem niezależnym.
Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować
— stwierdził.
Kandydaci na prezydenta Krakowa
Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.
24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Liczba głosów przeciwko politykowi Koalicji Obywatelskiej była znacznie wyższa od tej, którą uzyskał, wygrywając drugą turę ostatnich wyborów samorządowych.
Kilka tygodni później Tusk rozwiązał małopolskie struktury KO. Teraz odbędą się przedterminowe wybory na nowego włodarza miasta. Data wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
Czytaj także
PAP/rp.pl/Radio Eska/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762221-to-ona-ma-byc-wspolna-kandydatka-ko-i-psl-na-prezydenta-krakowa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.