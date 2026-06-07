Biznesmen, a przede wszystkim słynny rajdowiec. Czy to będzie wspólny kandydat KO i PSL na urząd prezydenta Krakowa? „Nazwisko kandydata ma odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego” - wyjaśnia RMF FM, która ujawnia, na kogo chciałby postawić Donald Tusk.
KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata?
Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa. W innym przypadku KO ma ujawnić nazwisko własnego kandydata.
Także Nowa Lewica zapowiedziała na poniedziałek, 8 czerwca, ogłoszenie kandydata w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Start w wyborach zasugerowała w niedzielę krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy.
Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.
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Słynny rajdowiec na giełdzie nazwisk
Teraz jednak na tzw. giełdzie kandydatów pojawia się nowe nazwisko. Jak podaje bowiem nieoficjalnie RMF FM, prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa będzie Rafał Sonik, biznesmen związany z grupą Gemini Holding, a przede wszystkim znany rajdowiec, który ma na swoim koncie zwycięstwo w Rajdzie Dakar i dziewięć Pucharów Świata w rajdach terenowych w kategorii quadów.
Szef rządu Donald Tusk chciał postawić na kogoś spoza polityki - usłyszał w kuluarach nasz dziennikarz. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. (…) Premier rozważał profesorów dwóch krakowskich uczelni, ale ci nie chcą brać udziału w wyborach. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika, który kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie
— czytamy. Na korzyść Sonika, który urodził się i wychował w Krakowie, ma przemawiać jego rozpoznawalność.
Ostatnio jest o Soniku głośno również z innych, bardziej osobistych względów. Nazwisko kandydata ma odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego
— objaśnia RMF FM.
Wyjątkowa 60-tka
Otóż Rafał Sonik ostatnio świętował swoje 60. urodziny w wyjątkowy sposób. Jak opisuje m.in. onet.pl, podczas uroczystości poprosił o rękę swoją partnerkę - młodszą od niego o 24 lata Izabelę.
Również kilka dni temu słynny rajdowiec był pytany, czy zamierza wystartować w Krakowie.
Poczekajmy, aż uspokoi się sytuacja po burzy referendalnej
— powiedział portalowi WP SportoweFakty.
W październiku będę po raz trzeci tatą. Urodzi się trzeci syn. Rodzina to odpowiedzialność i priorytet dojrzałego ojca. W przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie podejmę konsultacje, czy potrafiłbym uczciwie pogodzić rolę publiczną i ojcowsko-rodzinną. I czy byłoby to najbardziej pożyteczne dla Krakowa, bo „władza to służba”
— mówił.
Kiedy wybory?
W referendum 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
kpc/RMF FM/onet.pl/sportowefakty.wp.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762133-nowe-nazwisko-na-krakowskiej-gieldzie-to-slynny-rajdowiec
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