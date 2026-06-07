Nowa Lewica zapowiedziała na poniedziałek, 8 czerwca, ogłoszenie kandydata w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Również Koalicja Obywatelska ma tego dnia przedstawić swoją kandydaturę. Możliwe, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL.
Start w wyborach zasugerowała w niedzielę krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy.
Czas stoczyć najważniejszą partię
— napisała w niedzielę na Facebooku pod zdjęciem, na którym pozuje przy szachownicy.
Zapowiedź Czarzatego
Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jego ugrupowanie ogłosi decyzję ws. kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa w poniedziałek o godz. 17. Wcześniej, na godz. 15 zaplanowane jest posiedzenie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy, która ma formalnie zatwierdzić kandydaturę. Źródła PAP w Nowej Lewicy przekonują, że na obecnym etapie jedyną realnie rozpatrywaną osobą do wyścigu o prezydenturę w Krakowie jest właśnie Daria Gosek-Popiołek.
Natomiast premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa. W innym przypadku KO ma ujawnić nazwisko własnego kandydata.
Potencjalni kandydaci KO
Politycy KO przekazali PAP, że w rozmowach o potencjalnych kandydatach na prezydenta wymieniano dotychczas nazwiska senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, b. ministra kultury i b. szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.
Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.
W referendum 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762118-wiemy-kiedy-ko-przedstawi-kandydata-na-prezydenta-krakowa
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