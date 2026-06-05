W Radomiu trwa zbiórka podpisów pod referendum ws. odwołania prezydenta Witkowskiego. Poseł PiS Marek Suski na antenie Telewizji wPolsce24 ostro ocenił jego rządy, zarzucając mu kadrowe „czystki”, upadek miejskiej kultury i zaniedbania inwestycyjne. Przypomniał także o kontrowersjach wokół działaczki PSL-u i marszałka Mazowsza.
27 maja rozpoczęto zbieranie 15 tys. podpisów za referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej. Tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.
Działania obecnego prezydenta są od dłuższego czasu bardzo szkodliwe dla miasta i oceniamy je negatywnie. Będziemy oczywiście zbierać podpisy, wspieramy tę akcję, uważamy, że Radom zasługuje na dobrego gospodarza
— podkreślił.
Wtopa koleżanki z PSL-u
Gość Telewizji wPolsce24 przypomniał o sytuacji, w której jedna z radomskich radnych, działaczka PSL-u, [Agnieszka Stolarczyk – przyp. – red.] zabiegała SMS-em o miejsce w radzie nadzorczej szpitala dla swojego męża mechanika.
Marszałek Mazowsza Adam Struzik jest z PSL-u i on ma pod sobą dwa szpitale radomskie, więc on tam może jakby swoich […]
— mówił Marek Suski.
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Wielka czystka Witkowskiego
Polityk wskazał także, że lista powodów, dla których odbywa się referendum, jest bardzo długa.
Jak prezydent nastał, to dokonał czystkę, powyrzucał wszystkich, którzy nie tyle, że byli związani z Prawem i Sprawiedliwością - wystarczyło, że ktoś był zatrudniony w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Były konkursy np. na dyrektorów instytucji kultury. To tych dyrektorów, którzy byli, wyrzucił i zamienił na osoby z tych czarnych marszów. Zresztą pracownicy urzędu koordynowali te marsze, napady na kościół. Miałem pod biurem jakąś większą demonstrację
— zaznaczył poseł PiS.
Ale z drugiej strony mamy sytuację, w której po wyrzuceniu tych osób z kultury i mianowaniu przybocznych Witkowskiego, kultura podupadła. Jak wziął się za inwestycje? Możemy podać przykład wybudowanego za czasów Prawa i Sprawiedliwości lotniska w Radomiu. Prezydent otrzymał pieniądze na remont, a właściwie na wybudowanie od nowa wiaduktu dojazdowego do tego lotniska i oczywiście mimo, że otrzymał pieniądze, to tych pieniędzy nie wykorzystał. Czekał do dnia otwarcia lotniska i zamknął wiadukt dojazdowy
— wskazał Marek Suski.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761932-prezydent-tego-miasta-skonczy-jak-miszalski-dokonal-czystki
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