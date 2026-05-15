Czy to są standardy zarządzania publicznymi spółkami i instytucjami przez rządzącą dziś koalicję, w szczególności w odniesieniu do PSL? To pytanie jest zasadne w obliczu skandalu, jaki ma miejsce w Radomiu. Radna Agnieszka Stolarczyk z tego ugrupowania przez przypadek upubliczniła w sieci swoją prośbę do marszałka Adama Struzika - partyjnego kolegi - o posadę w radzie nadzorczej szpitala dla męża. Dziś sprawy nie chce komentować.
Radomska działaczka PSL i miejska radna Agnieszka Stolarczyk popełniła katastrofalną pomyłkę, która odsłania kulisy funkcjonowania tej partii. Jej ambicje są duże, tuż po wskoczeniu do Rady Miejskiej Radomia weszła do rady nadzorczej Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu. Tu jednak nastąpił konflikt interesów, bo udziały ma tu również miasto. Potem została członkiem rady nadzorczej spółki Cenzin, spółki skarbu państwa wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Teraz chciała „zatroszczyć” się o męża mechanika. Zwróciła się zatem do marszałka Mazowsza Adama Struzika z PSL z prośbą o posadę dla męża Sławomira w radzie nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Sama jest bowiem menedżerką ochrony zdrowia, dyrektorką Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Kłopot w tym, że jej prośbę poznała cała Polska, na skutek kuriozalnego błędu.
„Tak się załatwia fuchy”
Nabór do rady nadzorczej szpitala prowadzony jest do tego szpitala w drodze konkursu, który został ogłoszony 10 kwietnia. Stolarczyk napisała do Struzika za pośrednictwem FB, ale źle oznaczyła status tej wiadomości. Pewnie była zaniepokojona tym, że na liście kandydatów jej męża nie było.
Radna Agnieszka Stolarczyk z radomskiego PSL. Chciała napisać wiadomość do marszałka Struzika, a przez pomyłkę umieściła ją jako status na FB.
Teraz wiecie jak się dobiera kandydatów na członków rad nadzorczych. Najlepsze że jej mąż kandydat do rady nadzorczej dużego specjalistycznego szpitala w mieście jest mechanikiem samochodowym.
I co ciekawe napisała o tym nawet „Gazeta wyborcza”
— napisał w mediach społecznościowych Marcin Pietras.
Mamy rzadką okazję wglądu w to, jak działa samorządowe księstwo marszałka Struzika z PSL i szerzej, pewnie cała rządząca koalicja. Tak się załatwia fuchy dla swoich!
— skomentował sytuację poseł Radosław Fogiel z PiS.
Jestem zszokowany i zaskoczony. To nie są moje standardy
— mówi Jarosław Kosior, szef koła radnych PSL w Radzie Miejskiej w Radomiu. Radna przyznaje, że to ona była autorką wpisu, ale odmawia komentarza w sprawie etyki swoich działań.
