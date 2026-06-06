Tusk ujawnia swój plan na Kraków. "Dla higieny koalicji"

Donald Tusk zapowiedział, że chce zawrzeć porozumienie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. wstawienia wspólnego dla KO i PSL kandydata na urząd prezydenta Krakowa. Dodał, że jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie wówczas już w poniedziałek KO ujawni nazwisko własnego kandydata.
24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Liczba głosów przeciwko politykowi Koalicji Obywatelskiej była znacznie wyższa od tej, którą uzyskał wygrywając drugą turę ostatnich wyborów samorządowych. Kilka tygodni później Tusk rozwiązał małopolskie struktury KO. Teraz odbędą się przedterminowe wybory na nowego włodarza miasta.
„Dla higieny koalicji”
Podczas briefingu w Warszawie Tusk potwierdził, że rozmawiał z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie.
Rozmawialiśmy o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji
— podkreślił.
Jak dodał niektóre partie z koalicji „mają już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli”.
W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji (Obywatelskiej) i PSL-u albo Koalicji
— zapowiedział.
Kandydaci. Sienkiewicz wróci?
Politycy KO przekazali dziennikarzom, że w ugrupowaniu trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na prezydenta Krakowa, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Najczęściej powtarzane są trzy nazwiska: senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, b. ministra kultury i b. szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.
Jednocześnie centrala partii przygląda się sytuacji w regionie. Po odwołaniu małopolskiego zarządu KO taki sam los może spotkać krakowską strukturę. Po przegranym referendum Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu; komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka KO Dorota Niedziela.
W najbliższy poniedziałek o godz. 17 nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma ogłosić Nowa Lewica.
Prawo i Sprawiedliwość podało zaś, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki.
Kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak.
Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę.
Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka Marianna Schreiber.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762012-tusk-ujawnia-swoj-plan-na-krakow-dla-higieny-koalicji
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