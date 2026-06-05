Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jego ugrupowanie ogłosi decyzję ws. kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa w poniedziałek o godz. 17. Nie potwierdził, czy kandydatką będzie posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Tymczasem na Wirtualnej Polsce ukazał się tekst, z którego wynika, że to właśnie wspomniana posłanka ma największe szanse na start w wyborach. Za takim wyborem przemawiać mają wewnętrzne badania zlecane przez partię.
Decyzja w poniedziałek
W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Przedterminowe wybory, zgodnie z Kodeksem wyborczym, powinny się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
Czarzasty poinformował w TOK FM, że Nowa Lewica ogłosi decyzję ws. kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa w poniedziałek o godz. 17. Pytany, czy na kandydowanie zgodziła się Daria Gosek-Popiołek, uchylił się od odpowiedzi. Podkreślił, że jest to „wybitna Krakowianka, świetna i skuteczna polityczka”.
W ub. tyg. wicepremier Krzysztof Gawkowski, który jest wiceszefem Nowej Lewicy, powiedział, że trwają rozmowy ws. kandydata na prezydenta Krakowa, po czym dodał, że osobiście jest fanem Darii Gosek-Popiołek.
Kibicuję jej, mam nadzieję, że się zgodzi, mam nadzieję, że partia się zgodzi i będziemy ją popierać
— stwierdził.
Lewica zleca badania
Dziennikarze WP poznali sondaż, który Lewica miała zlecić jeszcze przed krakowskim referendum. Z jednej strony miał on zbadać, jakie jest nastawienie krakowian wobec referendum, a z drugiej strony sprawdzić, który z kandydatów Lewicy miałby największe szanse na najlepszy wynik w wyborach, gdyby referendum okazało się ważne.
Rozmówca Wirtualnej Polski podkreśla, że Lewica do referendum i wyborów w Krakowie podeszła bardzo poważnie.
To dla nich kwestia pojedynku z KO i Razem
— usłyszeli dziennikarze WP.
Innym badaniu Lewica sprawdziła rozpoznawalność trójki potencjalnych kandydatów na prezydenta Krakowa: posłanki Darii Gosek-Popiołek, wicewojewody Ryszarda Śmiałka i wiceprezydenta Krakowa Marii Klaman. Ponadto zbadano rozpoznawalność potencjalnej konkurentki z Razem - Aleksandry Owcy. Okazało się, że jedynie Gosek-Popiołek kojarzona jest przez ponad połowę wyborców.
Z tekstu dowiadujemy się również, że Lewica testowała różne scenariusze na wybory. Badania miały miejsce, gdy jeszcze niewiadomo było, jakiego kandydata wystawi Prawo i Sprawiedliwość. W badaniach uwzględniono Małgorzatę Wassermann, ale ostatecznie w wyborach wystartuje Michał Drewnicki. W tym samym scenariuszu ujęto Bogdana Klicha jako kandydata KO. Gosek-Popiołek miała znaleźć się na 3. miejscu za Łukaszem Gibałą i Wassermann, a przed Klichem.
Co na to Platforma?
O wyniki badań zleconych przez Lewicę dziennikarze WP zapytali przedstawicielkę Koalicji Obywatelskiej Dorotę Łobodę. Podkreśliła ona, że do wyników należy podchodzić z dystansem.
Widzimy zaskakująco dobry wynik Lewicy, tyle że na tle kandydatów, którzy w tych wyborach faktycznie nie wystartują, więc nie ma czego porównywać
— podkreśla rzeczniczka klubu KO.
Na kogo postawi Tusk?
Wciąż niewiadomo na kogo postawi Donald Tusk. W tekście pojawia się nazwisko senator Moniki Piątkowskiej, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Z kolei Bartłomiej Sienkiewicz, który miał być rozpatrywany, o czym pisaliśmy na portalu wPolityce.pl, odmówił startu w wyborach.
„To obraza rozumu”
Do badań opisanych przez Wirtualną Polskę odniósł się Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
17 proc. dla Gosek-Popiołek w tym sondażu przy 11 proc. Bogdana Klicha to jest nieprawdopodobny żart i obraza rozumu. Nie rozumiem WP, która to publikuje i nie podaje kto ten sondaż zrealizował, łamie to podstawowe zasady przy opisywaniu sondaży. Te wartości ktoś po prostu wymyślił sobie
— napisał.
kk/X/Wirtualna Polska/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761931-lewica-zrobila-badania-ws-krakowa-co-wyszlo-obraza-rozumu
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