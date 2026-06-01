Premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk podjął decyzję o rozwiązaniu małopolskich struktur KO po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Portal wPolityce.pl dowiedział się, z czego dokładnie wynika ta decyzja.
Jerzy Meysztowicz, poseł KO z Krakowa, należący także do małopolskich struktu tej partii, w rozmowie z portalem wPolityce.pl przedstawił powodu rozwiązania małopolskich struktur KO. Powodem były dwie porażki, jakich doznała KO w ostatnim czasie w tym regionie.
Małopolskie struktury KO zostały rozwiązane ze względu na to, że jednak poniosły dwie porażki, bo jedna porażka to jest to, że nie udało się wygrać wyborów samorządowych i zrobić przewagę w sejmiku wojewódzkim. Był co prawda sukces, jeśli chodzi o wygraną pana prezydenta Miszalskiego, ale teraz jest przegrana w referendum. Pojawiło się pytanie, czy struktury działające w takiej formule mogą się odbić, jeśli chodzi o pozycję Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i w Małopolsce
— podkreślił Jerzy Meysztowicz.
„Ta porażka obciąża nas wszystkich”
Polityk KO przyznał, że wina za porażkę z Krakowie obarcza nie tylko odwołanego prezydenta z KO Aleksandra Miszalskiego, ale też cały struktury KO z Małopolski.
Sam Aleksander Miszalski nie jest w stanie wszystkiego rozwiązać, w związku z tym ta porażka obciąża nas wszystkich, ja też jestem członkiem KO obecnym w strukturach w Małopolsce i jestem poniekąd za to odpowiedzialny
— mówił Miszalski.
Jaka będzie przyszłość struktur KO w Małopolsce?
Procedura jest taka, że Dorota Niedziela została odpowiedzialna za zorganizowanie nowych struktur i przygotowanie do kolejnych wyborów na prezydenta miasta. Pewnie będzie z nią spotkanie, będzie musiała podjąć decyzję, w jakiej formule pracować
— zaznaczył poseł KO.
