UJAWNIAMY

UJAWNIAMY. Wiemy, dlaczego Tusk rozwiązał małopolskie struktury KO! "Poniosły dwie porażki"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk podjął decyzję o rozwiązaniu małopolskich struktur KO po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Portal wPolityce.pl dowiedział się, z czego dokładnie wynika ta decyzja.

Jerzy Meysztowicz, poseł KO z Krakowa, należący także do małopolskich struktu tej partii, w rozmowie z portalem wPolityce.pl przedstawił powodu rozwiązania małopolskich struktur KO. Powodem były dwie porażki, jakich doznała KO w ostatnim czasie w tym regionie.

Małopolskie struktury KO zostały rozwiązane ze względu na to, że jednak poniosły dwie porażki, bo jedna porażka to jest to, że nie udało się wygrać wyborów samorządowych i zrobić przewagę w sejmiku wojewódzkim. Był co prawda sukces, jeśli chodzi o wygraną pana prezydenta Miszalskiego, ale teraz jest przegrana w referendum. Pojawiło się pytanie, czy struktury działające w takiej formule mogą się odbić, jeśli chodzi o pozycję Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i w Małopolsce

— podkreślił Jerzy Meysztowicz.

Ta porażka obciąża nas wszystkich”

Polityk KO przyznał, że wina za porażkę z Krakowie obarcza nie tylko odwołanego prezydenta z KO Aleksandra Miszalskiego, ale też cały struktury KO z Małopolski.

Sam Aleksander Miszalski nie jest w stanie wszystkiego rozwiązać, w związku z tym ta porażka obciąża nas wszystkich, ja też jestem członkiem KO obecnym w strukturach w Małopolsce i jestem poniekąd za to odpowiedzialny

— mówił Miszalski.

Jaka będzie przyszłość struktur KO w Małopolsce?

Procedura jest taka, że Dorota Niedziela została odpowiedzialna za zorganizowanie nowych struktur i przygotowanie do kolejnych wyborów na prezydenta miasta. Pewnie będzie z nią spotkanie, będzie musiała podjąć decyzję, w jakiej formule pracować

— zaznaczył poseł KO.

Czytaj także

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych