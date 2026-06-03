„Chcę przede wszystkim wysłuchać wszystkie osoby, które lekceważył prezydent Miszalski. Których zdanie było w ostatnim czasie wyrzucane na śmietnik. Druga rzecz, też jest kluczowa. Audyt finansów miasta i decyzji merytorycznych prezydenta. Jak wiemy, wiele środków finansowych było wyrzucanych w błoto na fanaberię” - powiedział kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki w „Jankowski i Pawelec LIVE” na antenie Telewizji wPolsce24.
W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
Naprawić Kraków po Miszalskim
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa został Michał Drewnicki. Polityk był gościem na antenie Telewizji wPolsce24, gdzie został zapytany o to, co trzeba zrobić z Krakowem.
Trzeba przede wszystkim naprawić Kraków po dwóch latach rządów prezydenta Miszalskiego. Jest tutaj kilka dziedzin, którymi trzeba się zająć. Natomiast z drugiej strony, co jest ważne, trzeba wreszcie skończyć z Krakowem A i B. Są miejsca w Krakowie, które mają wszystko, są osiedla, które nie mają nawet kanalizacji, chodników
— powiedział wiceprzewodniczący RM Krakowa.
Drewnicki odniósł się również do pytania o brudną kampanię „demokratów”.
Była w czasie referendum. Niestety środowiska związane z Koalicją Obywatelską grały nieczysto. Radni KO po publikacji kłamliwego spotu musieli po sprawach sądowych przepraszać. Spodziewam się, że oni będą takimi metodami grali. Natomiast mnie to nie zraża. Nie boję się hejtu, agresji, ani nieprawdziwych informacji, więc zamierzamy tutaj walczyć
— wyjaśnił pełnomocnik PiS w Krakowie.
„Audyt finansów miasta”
Jaka będzie pierwsza decyzja kandydata PiS w przypadku objęciu urzędu?
Chcę przede wszystkim wysłuchać wszystkie osoby, które lekceważył prezydent Miszalski. Których zdanie było w ostatnim czasie wyrzucane na śmietnik. Druga rzecz, też jest kluczowa. Audyt finansów miasta i decyzji merytorycznych prezydenta. Jak wiemy, wiele środków finansowych było wyrzucanych w błoto na fanaberię
— odpowiedział Drewnicki.
W przypadku zwycięstwa kandydata PiS, koalicja 13 grudnia Tuska może przycinać środki finansowe dla Krakowa.
Władza już ostatnio pokazała, że nawet jak rządził prezydent Miszalski (Donald Tusk twierdził, że są przyjaciółmi}, też nie przekazywała środków, jakie były obiecywane. Sądzę, że trzeba będzie twardo o to walczyć. Pierwszą decyzją, którą będę wymagał od rządu, jest to, żeby sfinansowali budowę metra w Krakowie
— zakończył Drewnicki.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761811-miszalski-przeswietlony-kandydat-pis-zapowiedzial-audyt
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