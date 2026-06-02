PiS odsłania karty! Oto kto zawalczy o prezydenturę Krakowa

„Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa” - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak dodał, kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego ugrupowania.
O decyzji komitetu politycznego Bochenek poinformował 2 czerwca popołudniu. Podkreślił, że Drewnicki „jest człowiekiem z całą pewnością znanym” wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa.
Pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów w tych wyborach
— powiedział Bochenek.
Inne kandydatury
Rzecznik partii pytany, czy były rozważane inne kandydatury przyznał, że „pojawiały się również inne nazwiska”, ale to właśnie kandydatura Drewnickiego „zyskała poparcie całego komitetu politycznego i to przeważyło”.
To były głosowania, każdy musiał podnieść rękę i te decyzje zapadały jednogłośnie
— powiedział Bochenek.
Wszyscy głosowali za panem Michałem Drewnickim
— dodał.
Podkreślił, że „to świadczy o sile i powadze tej kandydatury”.
Referendum
W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
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Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761736-pis-odslania-karty-oto-kto-zawalczy-o-prezydenture-krakowa
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