Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Radny zamieścił na platformie X dwa wpisy. W jednym potwierdza, że będzie kandydował, a w nagraniu wideo przedstawia się. „Kandyduję, by skończyć z Krakowem dwóch kategorii. Miasto ma służyć mieszkańcom, nie różnym lobby. W pon. przedstawię założenia kampanii” - napisał.
PiS odsłania karty
O decyzji Komitetu Politycznego rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorkowe popołudnie, po zakończeniu spotkania władz ugrupowania. Podkreślił, że Drewnicki „jest człowiekiem z całą pewnością znanym” wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa.
Pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów w tych wyborach
— powiedział Bochenek.
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„Kandyduję, by skończyć z Krakowem dwóch kategorii”
Po tym, jak rzecznik PiS poinformował, kto będzie kandydatem partii, głos zabrał główny bohater.
Tak, będę ubiegał się o urząd Prezydenta Krakowa. Wyszedłem z nowohuckiego osiedla, jestem mężem i tatą, przedsiębiorcą i radnym od 12 lat. Kandyduję, by skończyć z Krakowem dwóch kategorii. Miasto ma służyć mieszkańcom, nie różnym lobby. W pon. przedstawię założenia kampanii
— napisał.
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oddać miasto mieszkańcom, żeby zadbać o tych mieszkańców, którzy byli wykluczani przez ostatnie lata, o mieszkańców, którzy mają prawicowe poglądy, o mieszkańców, którzy nie mają kanalizacji na swoich osiedlach, by wyrwać Kraków z uścisku różnych niemocy
— podkreślił.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761742-pierwsza-aktywnosc-kandydata-pis-na-wlodarza-krakowa
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