Awantura w koalicji! Polska 2050 odcina się od kandydatki Tuska

Koalicja Donalda Tuska poniosła poważną porażkę w Krakowie - reprezentujący Koalicji Obywatelską Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców ze stanowiska prezydenta miasta. Teraz jednak Donald Tusk popełnił kolejny błąd - swoją kandydatkę na nowego włodarza Krakowa ogłosił w Warszawie. Zaprezentowana Monika Piątkowska jest znana m.in. z tego, że działała już w SLD, PSL, KO i Polsce 2050, można zatem powiedzieć, że bardzo dobrze zna rządzącą koalicję. Okazuje się jednak, że właśnie jedna z partii koalicji odcięła się od kandydatki zaprezentowanej przez Tuska!
Kandydatkę KO i PSL-u na prezydenta Krakowa, Monikę Piątkowską na konferencji prasowej w… Warszawie, prezentowali premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Całość konferencji była transmitowana przez profilm KPRM. Już wiadomo, że ta kandydatura nie znajdzie poparcia nie tylko Nowej Lewicy, ale także Polski 2050.
Konferencja zapowiadająca kandydatkę KO i PSL na prezydenta Krakowa nie dość, że odbyła się w Warszawie (!!!!), to jeszcze była reklamowana profilem KPRM. Niesmaczne to mało powiedziane
— nie krył oburzenia na platformie X Bartosz Ślusarczyk, dyrektor biura prasowego Polski 2050.
Deklaracja Pełczyńskiej-Nałęcz
Pani Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, której kandydaturę prezentowano w KPRM, w Warszawie, nie jest kandydatką popieraną przez Polskę 2050
— zapowiedziała na X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762260-awantura-w-koalicji-polska-2050-odcina-sie-od-kandydatki-tuska
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