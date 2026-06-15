Dlaczego kibole pierwszy raz poparli partię Donalda Tuska? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Szymon Jadczak, podając chronologię zdarzeń poprzedzających wystawienie na trybunach transparentu z hasłem wspierającym przed referendum byłego już prezydenta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej.
Gala z Marcinem N. pod opieką miasta
Dziennikarz wp.pl w swoim wpisie na X poinformował, że „10 kwietnia 2026 - Tomasz Marzec, prezes Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, podpisał umowę na wynajęcie stadionu Wisły pod galę walk, na której ma walczyć Marcin N. ps Maniek”.
ZIS jest jednostką budżetową Miasta Krakowa. Natomiast Marcin N. ps. „Maniek” to, jak pisała wp.pl, „lider kiboli Wisły Kraków. Odsiedział 10 lat za kierowanie bojówką, która w biały dzień zaszlachtowała człowieka na środku ulicy”.
Transparent kiboli - „druga sznasa dla prezydenta”
Kolejną datą podaną przed red. Jadczaka był 8 maja tego roku. Wówczas odbył się mecz Wisła Kraków - Chrobry Głogów. „A koledzy Mańka wywiesili flagę”, która, jak pisze dziennikarz wp.pl:
Zszokowała innych kibiców Wisły i całą kibicowską Polskę - pierwszy raz w historii KIBOLE POPARLI PARTIĘ DONALDA TUSKA - próbując zniechęcić do udziału w referendum.
Na transparencie umieszczono napis:
Prezydencie, od nas druga szansa. Na referendum nie idziemy!
Tym samym wsparli urzędującego jeszcze prezydent miasta Aleksandra Miszalskiego, który wzywał mieszkańców, by nie brali udziału w referendum. Niska frekwencja uratowałaby na stanowisku polityka KO.
Odwołanie Miszlaskiego i walki „Mańka”
24 czerwca odbyło się głosowanie w sprawie, którego kibole dali kredyt zaufania Miszalskiemu. Krakowianie zdecydowali inaczej. Włodarz miasta został odwołany.
Co więcej, deklaracja krakowskich kiboli na nic się nie zdała. Występ Marcina N. nie doszedł do skutku. Jego pojedynek został odwołany, jak pisze wp.pl, po publikacji tekstu o uczestnikach gali.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762699-czemu-grozni-kibole-w-krakowie-poparli-partie-tuska
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