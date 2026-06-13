Premier Donald Tusk oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz niedawno zaprezentowali w ogrodzie Kancelarii Premiera w Warszawie kandydatkę KO i PSL-u na prezydenta Krakowa - to Monika Piątkowska. Taki sposób prezentacji wywołał lawinę krytyki, ale najwyraźniej Donaldowi Tuskowi to nie przeszkadza. Red. Igor Zalewski w Kanale Zero dobitnie ocenił sposób, w jaki KO i PSL traktują swoich wyborców.
Prezentacja kandydatki na prezydenta Krakowa w Warszawie, w dodatku w ogrodzie KPRM przez dwóch liderów partyjnych - najwyraźniej Donald Tusk uznał, że to jak najbardziej właściwe i przekonujące dla wyborców obecnej koalicji rządzącej.
Oni uważają, że mogą napluć swoim wyborcom w twarz, a oni i tak ich kupią
— w ostry sposób skomentował takie podejście Tuska i Kosiniaka-Kamysza do swoich wyborców red. Igor Zalewski.
Wyborcy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, oglądając kandydatkę, która mówi, że jej jedyną partią jest Kraków i jest to na konferencji KO i PSL-u, i jeszcze w Warszawie, to oni i tak to kupią
— dodał.
„Takie przeświadczenie towarzyszyło Tuskowi”
To jest dobre pytanie: „dlaczego?”, ale to kupią i wydaje mi się, że takie przeświadczenie towarzyszyło Donaldowi Tuskowi i jego piarowcom
— ocenił dziennikarz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762486-tak-tusk-traktuje-swoich-wyborcow-uwazaja-ze-moga-napluc
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