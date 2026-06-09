Koszmarny błąd Tuska! Lawina krytyki w sieci

Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali kandydatkę KO i PSL-u na prezydenta Krakowa - postawili na Monikę Piątkowską, senator KO. Popełnili jednak bardzo duży błąd, wybierając na miejsce zaprezentowania kandydatki… ogród Kancelarii Premiera w Warszawie. Ta sytuacja wywołała lawinę krytyki w sieci.
Warto podkreślić, że od kandydatury Moniki Piątkowskiej, która w przeszłości działała w SLD, PSL, Polsce 2050 i w KO, odcięła się już Polska 2050.
Burza w sieci
Na platformie X powszechnie krytykowane jest to, że Tusk i Kosiniak-Kamysz prezentowali kandydatkę na prezydenta Krakowa w Warszawie.
Pani senator Piątkowska to polityczka, którą koledzy opisują słowami „może niewielu ją zna, ale za to ona bardzo chce”. W tym składzie kandydatów naprawdę w końcu pan Gibała ma szansę. A jeszcze ją w Warszawie w ogrodach KPRM ogłosili. Następnego kandydata na prezydenta Warszawy ogłoście w Sochaczewie, bo w sumie co za różnica. Przejazdem będziecie to przy okazji można.
— napisała na X Dominika Długosz, dziennikarka „Newsweeka”.
Szczerze? Jestem zdziwiony, że prezentacja kandydatki KO odbyła się gdzieś na skwerku w Warszawie. Ja nie znam praktycznie tej pani, więc nie chcę oceniać, natomiast podesłaliście mi taki cytat krakowskich działaczy jej partii. Sądzę, że oni wiedzą najlepiej
— podkreślił Michał Drewnicki, kandydat PiS na prezydenta Krakowa.
Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa ogłosiła swój start. By pokazać, jak blisko związana jest z Małopolską, konferencję prasową przeprowadziła w Warszawie u boku Donalda Tuska. Pozostaje pytanie: w takim razie konferencja odbyła się na polu, czy na dworze?
— pytał Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa.
Koalicja Obywatelska ewidentnie postanowiła nawet nie udawać, że ma dla Krakowa jakąś pozytywną ofertę. Kandydatka na PREZYDENTKĘ KRAKOWA, której ostatnie hasło wyborcze brzmiało „Piątkowska jest krakowska” (xd), została przedstawiona na konferencji prasowej w Warszawie. Nawet nie da się powiedzieć, że w teczce przywieźli, bo nie chciało się im przyjechać
— podsumowała całą sytuację Aleksandra Owca, kandydatka partii Razem na prezydenta Krakowa.
Zaprezentowali kandydatkę na prezydenta Krakowa… w Warszawie
— napisał Jacek Sasin, poseł PiS.
No nie wierzę, że KO-PSL ogłosili kandydatkę na prezydenta Krakowa w… Warszawie!
— wyraził swoje niedowierzanie Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji.
Oficjalnie ogłaszam swój start w wyborach prezydenckich w Lubinie. Konferencja w tej sprawie odbędzie się w Legnicy
— zaznaczył Patryk Spaliński, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762258-koszmarny-blad-tuska-lawina-krytyki-w-sieci
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