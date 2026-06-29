Były ordynator chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stawił się w poniedziałek wraz z pełnomocnikiem na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. To już drugie przesłuchanie lekarza w śledztwie dotyczącym tej placówki. Na miejscu pojawił się opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski, wyraził wsparcie z sygnalistą i zaapelował do Waldemara Żurka.
Na poniedziałkowym przesłuchaniu Jędrzejewskiego reprezentuje radca prawny Tomasz Jendrasiak.
Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski był już przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej w środę po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero. Stwierdził tam m.in., że na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Świadek w trakcie przesłuchania miał zakomunikować, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika.
Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania
— powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.
Jędrzejewski miał zostać poinformowany, że nie jest to możliwe, a następny termin przesłuchania wyznaczono na poniedziałek 29 czerwca.
W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.
Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Ma to związek z publikacją portalu zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
„Naród się obudzi, że tę władzę zmiecie”
Na miejscu pojawił się również Adam Borowski - opozycjonista z czasów PRL, przewodniczący warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”, kandydat PiS na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, który przyniósł ze sobą transparenty, gdzie możemy przeczytać: „Pacjenci murem za doktorem Emilem Jędrzejewskim”, „Żurek! Zabezpiecz dokumentację Szpitala Południowego”.
Czas płynie i przyjdzie moment rozliczenia. Ja wierzę głęboko, że naród się obudzi, że tę władzę zmiecie, bo przecież ta władza rządzić nie umie. Ona umie straszyć. Ona umie straszyć, umie zamykać, umie stosować represje. Tylko my Polacy jesteśmy naprawdę odporni na represje. (…) No a to, że ci, którzy się upominają o prawo, czasami ponoszą tego konsekwencje. Czasami są prześladowani, czasami tracą wolność. Na szczęście póki co to nie tracą życia, prawda?
— powiedział Borowski w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
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xyz/PAP/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763755-sygnalista-w-prokuraturze-kandydat-na-rpo-z-przekazem-do-zurka
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