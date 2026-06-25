Nie tylko Szpital Południowy? Jest komunikat NFZ!

  • Polityka
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Zdj. ilustracyjne NFZ / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne NFZ / autor: Fratria

Jak przekonuje prezes NFZ Filip Nowak, Fundusz rozpoczął 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Ma to związek z licznymi skargami i doniesieniami, m.in. w mediach - w tym informacje portalu Zero.pl o zarobkach Dawida Kacprzyka i „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Rzecznikiem Praw Pacjenta i organami ścigania, które mogą mieć wiedzę o nieprawidłowościach

— powiedział szef NFZ.

W ramach kontroli sprawdzane będą m.in. dokumenty personelu medycznego, ale też sprzęt, którym dysponuje placówka.

Afera w Szpitalu Południowym

We wtorek wieczorem w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

W poniedziałek wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego; chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR. W szpitalu kontrolę prowadzą NFZ i warszawski ratusz. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.

Cała sprawa rozpoczęła się ujawnieniem przez dziennikarza Patryka Słowika oświadczenia majątkowego 29-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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