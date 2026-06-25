Nie tylko Szpital Południowy? Jest komunikat NFZ!

Jak przekonuje prezes NFZ Filip Nowak, Fundusz rozpoczął 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Ma to związek z licznymi skargami i doniesieniami, m.in. w mediach - w tym informacje portalu Zero.pl o zarobkach Dawida Kacprzyka i „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Rzecznikiem Praw Pacjenta i organami ścigania, które mogą mieć wiedzę o nieprawidłowościach
— powiedział szef NFZ.
W ramach kontroli sprawdzane będą m.in. dokumenty personelu medycznego, ale też sprzęt, którym dysponuje placówka.
Afera w Szpitalu Południowym
We wtorek wieczorem w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
W poniedziałek wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego; chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR. W szpitalu kontrolę prowadzą NFZ i warszawski ratusz. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.
Cała sprawa rozpoczęła się ujawnieniem przez dziennikarza Patryka Słowika oświadczenia majątkowego 29-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763497-nie-tylko-szpital-poludniowy-jest-komunikat-nfz
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