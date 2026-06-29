WIDEO

Jeszcze gorzej niż w Szpitalu Południowym?! Były radny KO ujawnia nieprawidłowości

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Trzaskowski / autor: Fratria/X
Rafał Trzaskowski / autor: Fratria/X

Afera w warszawskim Szpitalu Południowym wywołała falę oburzenia Polaków na Koalicję Obywatelską. Nie dość, że pracował tam młody lekarz z KO Dawid Kacprzyk, który nie mając specjalizacji w zaledwie rok zarobił 1,6 mln zł, to jeszcze istniał tam „salonik VIP”, gdzie byli na specjalnych zasadach przyjmowani politycy KO i członkowie ich rodzin. Tymczasem były warszawski radny KO (obecnie niezrzeszony) Paweł Lech na antenie Polsat News ujawnił, że w innym szpitalu podległym Rafałowi Trzaskowskiemu miało dochodzić do gorszych nieprawidłowości niż w już osławionym Szpitalu Południowym!

Paweł Lech wyznał, że w warszawskim Szpitalu Grochowskim nieprawidłowości mają miejsce od lat i że  zawiadomienia w tej sprawie trafiły do prokuratury.

Co najmniej od trzech lat alarmowano mnie, że w tym szpitalu dzieje się źle

— podkreślił w programie „Debata Gozdyry” Paweł Lech.

Radny wskazał, że zadłużenie tej podległej Rafałowi Trzaskowskiemu placówki medycznej w ciągu zaledwie jednego roku wzrosło oż 6 milionów złotych! W 2024 roku było to 11 mln zł, a już rok później 17 mln zł.

Poważne zarzuty

Zatrudnianie ludzi na „słupa”, podwójne etaty, mobbing (…). Konkurs, który został ogłoszony zgodnie z prawem, ale został tak sformułowany, żeby wyeliminować osoby, które mogłyby w tym konkursie wziąć udział. (…) Zostały zatrudnione w tym szpitalu osoby, które doprowadziły do upadku wcześniej innego szpitala warszawskiego, który w tej chwili stoi budynek pusty na Solcu

— wymieniał warszawski radny Paweł Lech, który w lutym tego roku po 25 latach zdecydował się opuścić Koalicję Obywatelską, zwracając uwagę chociażby na przedłużające się inwestycje w stolicy.

Czytaj także

Radny alarmował władze Warszawy

Lech podkreślił, że o całej sytuacji wielokrotnie informował władze Warszawy odpowiedzialne za ochronę zdrowia. Wysłany miał zostać też list, w którym pracownicy Szpitala Grochowskiego opisali 20 punktów dotyczących nieprawidłowości w placówce, wspomniano m.in. o zatrudnianiu „na słupa”.

Jeśli porównać te sprawy ze Szpitalem Południowym, są one dużo bardziej złe i szkodliwe

— stwierdził Lech.

Radny przekazał, iż sprawa została zgłoszona do prokuratury, a wedle jego wiedz w ostatnich dniach do szpitala wkroczyło CBA.

Czytaj także

tkwl/Polsat News/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych