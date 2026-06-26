WIDEO

Kolejna bomba! Ujawniono zarobki Kacprzyka w następnym szpitalu

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria

Szpital wypłacił panu Dawidowi Kacprzykowi wynagrodzenie wynikające z umowy za miesiące: luty, marzec, kwiecień 2026 roku. W łącznej kwocie 300 tys. 600 zł” - poinformował marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podczas dzisiejszej sesji sejmiku wojewódzkiego.

Na jaw wychodzą kolejne wątki z udziałem złotego dziecka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Mimo, że lekarz-milioner został usunięty z partii, to środowisko Donalda Tuska (wraz z szefem koalicji 13 grudnia) według „doktryny Neumanna”, broni Kacprzyka jak niepodległości.

Czytaj także

Rozpoczęła się olbrzymia spirala dyskredytacji sygnalisty ze Szpitala Południowego. Sam Tusk wyraził się o dr. Emilu Jędrzejewskim, iż ten nie jest do końca wiarygodny, czemu wtóruje cała machina propagandowa z siłowo przejętą TVP włącznie.

Kacprzyk w Szpitalu Bródnowskim

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa mazowieckiego poruszono kwestię Szpitala Bródnowskiego, gdzie Kacprzyk również był zatrudniony. Marszałek województwa mazowieckiego przedstawił dokumentację.

Zarząd spółki po analizie kwalifikacji i dokumentacji zawodowej pana Dawida Kacprzyka oraz zapoznaniu się z przedstawionym planem zabezpieczenia funkcjonowania SOR nawiązał współpracę z panem Dawidem Kacprzykiem. Szpital wypłacił panu Dawidowi Kacprzykowi wynagrodzenie wynikające z umowy za miesiące: luty, marzec, kwiecień 2026 roku. W łącznej kwocie 300 tys. 600 zł. W dniu 16 czerwca 2026 roku do szpitala wpłynęły od pana Dawida Kacprzyka faktury korygujące za miesiąc luty, marzec, kwiecień i maj 2026 roku. Na łączną kwotę minus 108 tys. 600 zł. Tego samego dnia na rachunek bankowy spółki wpłynęły środki pieniężne od pana Dawida Kacprzyka w kwocie 80 tys. zł.

— powiedział Adam Struzik.

Przez okres trzech miesięcy Kacprzyk miał przepracować aż 732 godzin…

Czytaj także

xyz

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych