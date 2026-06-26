Czy „Jaś” Kapela przestanie być „artystą” hołubionym przez obecny rząd? Opublikował nagranie uderzające w Dawida Kacprzyka i Szpital Południowy. „VIP-SOR u Kacprzyka! Nie było w szpitalu lepszego kierownika!”- wyśpiewuje Kapela. Jeśli chodzi o wartość „artystyczną”, jest to oczywiście styl typowy dla tej postaci.
Jan Kapela nazywający się „Jasiem” potrzebował chyba odetchnąć od tworzenia „wiekopomnego dzieła” o aborcji i zajął się trochę mniej oczywistym dla niego tematem.
Piosenka o SOR w Szpitalu Południowym
Napisałem i nagrałem piosenkę o VIP SOR w Szpitalu południowym, więc polecam, bo wyszedł banger
— ogłosił na Facebooku Kapela. Na nagraniu tańczy w szlafroku i wymachuje kulą ortopedyczną.
Tekst nowego „dzieła” brzmi:
Gdy wchodzę na SOR, każdy tu mnie wita/Na naszym oddziale leczy się sama elita/ Bez kolejki, czekania, bez zbędnego gadania/ wpadam z koleżankami na darmowe badania/
Ref.: VIP SOR u Kacprzyka! VIP SOR u Kacprzyka! Nie było w szpitalu lepszego kierownika! Gdy dopadnie cię katarek lub zaboli paluszek, Szpital Południowy to najlepszy kierunek. dzwonisz po karetkę, jedziesz na sygnale. W pokoiku dla VIP-ów przyjmą cię wspaniale
Ref.: VIP SOR u Kacprzyka!
Nawet gdy obok na łóżkach pacjenci umierają/Ciebie pierwszego obsłużą, bo VIP-ów kochają/Publiczna służba zdrowia działa w Polsce doskonale/ jeśli znasz się tylko z odpowiednim konowałem.
Ref.
Czyżby był to koniec dotacji z MKiDN?
FB/aja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763544-kapeli-zabiora-dotacje-szokujace-nagranie
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