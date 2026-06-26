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"VIP SOR u Kacprzyka". Kapeli zabiorą dotację? Szokujące nagranie!

  • Polityka
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Nagranie "Jasia" Kapeli / autor: FB: Jaś Kapela
Nagranie "Jasia" Kapeli / autor: FB: Jaś Kapela

Czy „Jaś” Kapela przestanie być „artystą” hołubionym przez obecny rząd? Opublikował nagranie uderzające w Dawida Kacprzyka i Szpital Południowy. „VIP-SOR u Kacprzyka! Nie było w szpitalu lepszego kierownika!”- wyśpiewuje Kapela. Jeśli chodzi o wartość „artystyczną”, jest to oczywiście styl typowy dla tej postaci.

Jan Kapela nazywający się „Jasiem” potrzebował chyba odetchnąć od tworzenia „wiekopomnego dzieła” o aborcji i zajął się trochę mniej oczywistym dla niego tematem.

Piosenka o SOR w Szpitalu Południowym

Napisałem i nagrałem piosenkę o VIP SOR w Szpitalu południowym, więc polecam, bo wyszedł banger

— ogłosił na Facebooku Kapela. Na nagraniu tańczy w szlafroku i wymachuje kulą ortopedyczną.

Tekst nowego „dzieła” brzmi:

Gdy wchodzę na SOR, każdy tu mnie wita/Na naszym oddziale leczy się sama elita/ Bez kolejki, czekania, bez zbędnego gadania/ wpadam z koleżankami na darmowe badania/

Ref.: VIP SOR u Kacprzyka! VIP SOR u Kacprzyka! Nie było w szpitalu lepszego kierownika! Gdy dopadnie cię katarek lub zaboli paluszek, Szpital Południowy to najlepszy kierunek. dzwonisz po karetkę, jedziesz na sygnale. W pokoiku dla VIP-ów przyjmą cię wspaniale

Ref.: VIP SOR u Kacprzyka!

Nawet gdy obok na łóżkach pacjenci umierają/Ciebie pierwszego obsłużą, bo VIP-ów kochają/Publiczna służba zdrowia działa w Polsce doskonale/ jeśli znasz się tylko z odpowiednim konowałem.

Ref.

Czyżby był to koniec dotacji z MKiDN?

FB/aja

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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