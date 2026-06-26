Lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zasłynął tym, że w 2025 roku w wieku 28-lat i bez specjalizacji pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił aż 1,6 mln zł, pracując średnio przez 11 godzin każdego dnia. Okazuje się jednak, że był bliski objęcia kolejnego kierowniczego stanowiska w innym szpitalu podległym prezydentowi Warszawy i wiceszefowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu!
Dawid Kacprzyk miał objąć stanowisko kierownicze na SOR-ze w Szpitalu Wolskim, należącym do miasta stołecznego Warszawy. W kwietniu 2026 r. został nawet przedstawiony załodze. Ostatecznie jednak władze szpitala go nie wybrały
— ujawnił dziś portal Zero.pl, a konkretnie Patryk Słowik i Jakub Styczyński.
Dlaczego ostatecznie nie zatrudniono Kacprzyka?
Według tekstu, Kacprzyk 22 kwietnia 2026 roku pojawił się nawet na SOR w Szpitalu Wolskim i zapoznał z personelem, któremu przekazano, że Kacprzyk to teraz ich nowy szef. Ostatecznie jednak do jego zatrudnienia nie doszło. Są dwie wersje odpowiadające na pytanie, dlaczego tak się stało.
Pierwsza jest taka, że Kacprzyk zrobił fatalne wrażenie na załodze i ta zbuntowała się, nie chcąc młodego lekarza-działacza KO jako szefa. Druga natomiast - zasłyszana od źródeł bliskich administracji szpitala - jest taka, że Kacprzyk chciał za dużo pieniędzy.
Kierownicy SOR-u złożyli rezygnację z funkcji, więc poszukiwaliśmy zastępstwa. Opublikowaliśmy ogłoszenie na stronie internetowej. Odpowiedział na nie pan Dawid Kacprzyk
— przekazała portalowi Zero.pl Elżbieta Lanc, członek zarządu Szpitala Wolskiego, radna wojewódzka Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, potwierdziła, iż Kacprzyk został wpuszczony na SOR. Nie umiała jednak odpowiedzieć na pytanie, dlacego pozwolono mu tam wejść i przedstawiono personelowi, skoro nie wygrał jeszcze konkursu na stanowisko.
Odwołanie prezesa szpitala
Co ciekawe, niedługo po niezatrudnieniu Kacprzyka w placówce, władze Warszawy odwołały z funkcji prezesa szpitala odwołany Roberta Mazura. Autorzy tekstu przyznają jednak, że nie znają powodów tej decyzji i nie wiedzą, czy miała ona związek z tym, że Kacprzyk ostatecznie nie został dopuszczony do kierowniczego stanowiska w Szpitalu Wolskim.
Czytaj także
tkwl/Zero.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763589-kacprzyk-mial-objac-stanowisko-kierownicze-w-kolejnym-szpitalu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.