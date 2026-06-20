Urażona duma? Arogancja? A może polityczna gra obliczona na wywołanie emocji? Dwaj bliscy współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego ostro zareagowali na decyzję prezydenta RP Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył bowiem, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w ubiegłym roku. Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zapowiedział, że zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.
Budanow ogłasza
Niestety, prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego gestu wobec naszego narodu, pozbawiając prezydenta Ukrainy przyznanego mu wcześniej Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom
— napisał Budanow w mediach społecznościowych.
Szef Biura Prezydenta Ukrainy stwierdził, że relacje ukraińsko-polskie mają długą historię, obejmującą zarówno bohaterskie, jak i tragiczne karty. Jak zaznaczył, powinno to być podstawą do pogłębionej refleksji, a nie politycznych spekulacji. Dodał również, że Ukraina nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności.
I tu mowa o zbrodniczej UPA?!
W komunikacie polityka nie zabrakło emocjonalnych, wręcz przesadzonych chwytów narracyjnych.
Jestem przekonany, że ten gest Prezydenta Polski nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością czy czymś podobnym. Bo o jakiej sprawiedliwości może być mowa, jeśli Orderu Orła Białego nie odebrano na przykład włoskiemu faszystowskiemu dyktatorowi i poplecznikowi Hitlera Benito Mussoliniemu?
— dodał.
Jak każdy Ukrainiec, nie mogę pozostać z boku i po prostu obserwować, jak przeciwko naszym obywatelom bezpodstawnie i sztucznie nakręca się machina nienawiści
— stwierdził Budanow.
W związku z tym rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski
— oświadczył Budanow.
Podobnie zapowiedział szef MSZ Ukrainy
Wcześniej podobny krok zapowiedział szef MSZ Ukrainy.
Prezydent Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
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olnk/PAP/X/FB/wPolityce.pl
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