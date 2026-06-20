Sikorski kpi z prezydenta i posiłkuje się... Miedwiediewem. Przydacz przypomina więc kilka faktów

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Przydacz i Radosław Sikorski / autor: Fratria, PAP/EPA
Marcin Przydacz i Radosław Sikorski / autor: Fratria, PAP/EPA

Polityczna wymiana ciosów po decyzji dotyczącej Wołodymyra Zełenskiego. Radosław Sikorski w mediach społecznościowych złośliwie skomentował ruch prezydenta Karola Nawrockiego, posiłkując się… wpisem byłego rosyjskiego przywódcy. Krytyka ze strony szefa MSZ spotkała się z dosadną uwagą prezydenckiego ministra Marcina Przydacza. „Kiedyś stukał do bram Kremla” - przypomniał szef BPM.

Zełenski bez Orderu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, zdecydował o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

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Co zrobił Sikorski?

Jak odniósł się do tego szef MSZ Radosław Sikorski? Najpierw podał dalej wpis premiera Donalda Tuska (stawiającego się w absurdalny sposób w roli jakiegoś arbitra pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy, zamiast polskiego premiera). A następnie wicepremier… opublikował screen z postem wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, byłego rosyjskiego prezydenta.

Jest poparcie, @NawrockiKn

— napisał tylko Sikorski, kpiąc z prezydenta RP.

Mocny komentarz Przydacza

Później pojawił się komentarz ze strony szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. I choć nie pada w nim bezpośrednio nazwisko, to nie ma wątpliwości, że Marcin Przydacz pisał o Sikorskim. Zrobił to dobitnie.

Kiedyś stukał do bram Kremla, zapraszał na zamknięte narady polskich ambasadorów ruskiego kolegę, palił z nim papieroski na balkonie, „wynegocjował” kilka miesięcy dla władzy Janukowycza, a ten następnego dnia został pognany przez Majdan, chwalił Nord Stream II i chciał się do niego przyłączyć, wypychał Amerykanów, a Niemcom składał hołd berliński

— wyliczył prezydencki minister.

We wszystkim się mylił albo działał wbrew polskiemu interesowi. Bazując na kompleksach niektórych rodaków uprawiał lans zamiast polityki zagranicznej państwa. O kim mowa?

— zapytał retorycznie.

Czy taka postać ma moralne prawo, żeby dziś krytykować Prezydenta RP i wypowiadać się w sprawie tego, co dla Polski ważne?

— dodał Przydacz.

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olnk/X/PAP

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