Polityczna wymiana ciosów po decyzji dotyczącej Wołodymyra Zełenskiego. Radosław Sikorski w mediach społecznościowych złośliwie skomentował ruch prezydenta Karola Nawrockiego, posiłkując się… wpisem byłego rosyjskiego przywódcy. Krytyka ze strony szefa MSZ spotkała się z dosadną uwagą prezydenckiego ministra Marcina Przydacza. „Kiedyś stukał do bram Kremla” - przypomniał szef BPM.
Zełenski bez Orderu
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, zdecydował o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Co zrobił Sikorski?
Jak odniósł się do tego szef MSZ Radosław Sikorski? Najpierw podał dalej wpis premiera Donalda Tuska (stawiającego się w absurdalny sposób w roli jakiegoś arbitra pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy, zamiast polskiego premiera). A następnie wicepremier… opublikował screen z postem wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, byłego rosyjskiego prezydenta.
Jest poparcie, @NawrockiKn
— napisał tylko Sikorski, kpiąc z prezydenta RP.
Mocny komentarz Przydacza
Później pojawił się komentarz ze strony szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. I choć nie pada w nim bezpośrednio nazwisko, to nie ma wątpliwości, że Marcin Przydacz pisał o Sikorskim. Zrobił to dobitnie.
Kiedyś stukał do bram Kremla, zapraszał na zamknięte narady polskich ambasadorów ruskiego kolegę, palił z nim papieroski na balkonie, „wynegocjował” kilka miesięcy dla władzy Janukowycza, a ten następnego dnia został pognany przez Majdan, chwalił Nord Stream II i chciał się do niego przyłączyć, wypychał Amerykanów, a Niemcom składał hołd berliński
— wyliczył prezydencki minister.
We wszystkim się mylił albo działał wbrew polskiemu interesowi. Bazując na kompleksach niektórych rodaków uprawiał lans zamiast polityki zagranicznej państwa. O kim mowa?
— zapytał retorycznie.
Czy taka postać ma moralne prawo, żeby dziś krytykować Prezydenta RP i wypowiadać się w sprawie tego, co dla Polski ważne?
— dodał Przydacz.
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olnk/X/PAP
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