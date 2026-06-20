Kancelarię Zełenskiego poproszono o komentarz ws. Orderu. Oto, co odpowiedziano

  • Polityka
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Godło Ukrainy na bramie, budynek administracji państwowej w Kijowie (zdj. ilustracyne) / autor: Fratria
Godło Ukrainy na bramie, budynek administracji państwowej w Kijowie (zdj. ilustracyne) / autor: Fratria

Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oświadczyła, że… nie komentuje decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Nie komentujemy

— odpowiedziało Biuro Prezydenckie w Kijowie na prośbę PAP o odniesienie się do tej decyzji.

Order odebrany Zełenskiemu

Prezydent Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

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O odebraniu Orderu Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy

— powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

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olnk/PAP

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