Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oświadczyła, że… nie komentuje decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
Nie komentujemy
— odpowiedziało Biuro Prezydenckie w Kijowie na prośbę PAP o odniesienie się do tej decyzji.
Order odebrany Zełenskiemu
Prezydent Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
O odebraniu Orderu Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy
— powiedział Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.
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olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763082-kancelarie-zelenskiego-poproszono-o-komentarz-jaka-odpowiedz
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