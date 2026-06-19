Kijów reaguje na decyzję ws. Orderu Orła Białego dla Zełenskiego!

  • Polityka
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autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Minister poinformował, że w odpowiedzi na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Kijów reaguje na decyzję Nawrockiego

Decyzja o pozbawieniu Prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem Prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa

— napisał minister na swoim Facebooku.

Prezydent Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jest nam przykro, że w Warszawie górę wzięły emocje i skłoniły one polskich polityków do podejmowania nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nie tyle wobec prezydenta Zełenskiego, ile przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego

— podkreślił Sybiha.

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Minister poinformował, że w odpowiedzi na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W obliczu takich nierozważnych działań nie widzę możliwości zachowania przyznanego mi w październiku 2022 roku wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce zwrócę go Polsce

— zapowiedział Sybiha w serwisach społecznościowych.

Nie chodzi o odznaczenia, lecz o stosunek. Zawsze opowiadaliśmy się za podejściem opartym na wzajemnym szacunku – nawet gdy chodzi o trudne i problematyczne kwestie. Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji także wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy. Jak to mówi się po angielsku: »zgadzamy się, że się nie zgadzamy«

— oświadczył szef dyplomacji.

„Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu” – podkreślił Sybiha.

kk/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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