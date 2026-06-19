Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24 podkreślił, że winę za utratę Orderu Orła Białego ponosi sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „To było wbrew ustaleniom, które były czynione. Wbrew dialogowi” - wskazał.
Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ma związek z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”.
Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha ocenił ją jako „strategiczny błąd”.
Ukraiński błąd
Do słów tych na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Nie ma po stronie polskiej strategicznego błędu. Nie ma żadnego po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Ten błąd został popełniony po stronie ukraińskiej wtedy, kiedy prezydent Zełenski postanowił nadać imię zbrodniarzy UPA jednej z ważnych jednostek ukraińskich
— ocenił.
To było wbrew ustaleniom, które były czynione. Wbrew dialogowi. Więc jeżeli gdzieś został popełniony strategiczny błąd, to został on popełniony po stronie ukraińskiej
— dodał.
Twarda decyzja
Bogucki został zapytany, czy w tej sprawie nie zwyciężyły emocje.
Nie, nie zwyciężyły emocje. Pan prezydent najpierw powiedział o takiej możliwości. Później drugim krokiem było zwołanie kapituły i opinia tej kapituły. Następnie były rozmowy dyplomatyczne, a więc czas dany stronie ukraińskiej, aby przemyśleć tę decyzję i z tej decyzji się wycofać. Ukraińcy nie skorzystali z tej szansy, więc pan prezydent podjął decyzję rozważnie, spokojnie, z zachowaniem dyplomatycznych kroków relacji i pewnych zwyczajów
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24.
Nie ma tutaj miejsca na emocje. Jest natomiast miejsce na twardą, zdecydowaną obronę pamięci ponad 100 tysięcy zamordowanych Polaków – kobiet, dzieci i starców. Zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów tylko dlatego, że byli Polakami
— zaznaczył.
Prawda
Szef KPRP nawiązał także do słów prezydenta Karola Nawrockiego.
Możemy mówić wspólnym językiem z Ukraińcami, ale to musi być język prawdy. Jeżeli tej prawdy nie będzie, to będą też reakcje
— wskazał.
Polityka międzynarodowa to są sprawy oparte na wzajemności. Jeżeli Polacy otworzyli nasze drzwi, nasze domy, nasze serca, nasz kraj, naszą pomocą obdarzyliśmy setki tysięcy, a może milionów Ukraińców uciekających przed bestialstwem Putina, to myślę, że mamy prawo oczekiwać od strony ukraińskiej poszanowania tego, co dla nas bardzo ważne. A więc tych ofiar, które do dzisiaj nie doczekały się godnych pochówków
— zauważył.
Prezydent zawsze będzie stawiał po stronie Polski, po stronie Polaków
— podkreślił.
Czytaj także
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763077-tylko-u-nas-szef-kprp-ukraincy-nie-skorzystali-z-tej-szansy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.