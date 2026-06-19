To nie jest dobre działanie — tak wiceminister nauki Andrzej Szeptycki ocenił decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ale głosów krytykujących decyzję prezydenta po stronie koalicji rządzącej jest wiecej.
Decyzja prezydenta Nawrockiego
Prezydent Nawrocki poinformował, że decyzję podjął wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA” i po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego.
(…) Obóz prezydencki również i opozycja starają się w polityce zagranicznej w tych bardzo niestabilnych czasach wkładać rządowi mówiąc kolokwialnie kij w szprychy
— powiedział w TVP Info Szeptycki.
Wskazał, że tak ocenia decyzję prezydenta w kontekście spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie zakończonego w piątek unijnego szczytu.
Spotkania, które pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne, wspólnie szykujemy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku, która będzie w istotnym stopniu poświęcona temu, jak polskie firmy w tej odbudowie mają wziąć udział
— powiedział Szeptycki.
Dopytywany czy w związku z tą decyzją Zełenski przyjedzie na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w przyszłym tygodniu, wiceminister odparł:
Dzisiaj mieliśmy informację, że prezydent Zełenski przyjedzie.
Wiceminister Szeptycki przypomniał w TVP Info, że prezydent decyzję ws. odebrania orderu zapowiadał dosyć długo.
Potem było spotkanie kapituły, które z tego, co wiemy, przebiegło chyba nie do końca po myśli pana prezydenta, bo to nie było tak, że ta rekomendacja kapituły została ogłoszona i pan prezydent order odebrał. Ja tę decyzję interpretuję
— powiedział Szeptycki.
To nie jest dobre działanie
— dodał.
„Błąd Karola Nawrockiego”
Ale to nie jedyny krytyczny głos, jaki pojawił się po stronie koalicji rządzącej. Decyzję prezydenta Nawrockiego krytykowała m.in. posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Nie miał odwagi jako prezydent odwiedzić Kijowa. Może teraz znajdzie odwagę i pojedzie po ten order?
— napisała posłanka KO.
Błąd Karola Nawrockiego
— napisał były wiceminister rolnictwa.
Decyzja prezydenta ws. odebrania orderu Zelenskiemu potwierdza, że w pałacu siedzi duże dziecko. Niestety
— napisał z kolei dziennikarz Onetu Kamil Dziubka.
Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.🤦🏻Putin otwiera szampana
— stwierdził europoseł Robert Biedroń.
„Sygnał ostrzegawczy”
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jego decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA” to sygnał ostrzegawczy. Polska będzie konsekwentnie broniła swoich narodowych interesów i wartości — oświadczył w nagraniu zamieszczonym w piątek wieczorem na platformie X.
Decyzję władz Ukrainy ws. nadania jednej z jednostek nazwy „Bohaterów UPA” Nawrocki ocenił jako „oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą”, biorąc pod uwagę m.in. pomoc Polski w walce z Rosją czy opiekę nad ukraińskimi obywatelami w Polsce. Dodał, że odebranie Orderu to także apel do Ukraińców: - Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję prezydenta Nawrockiego Sybiha określił strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Rosja.
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kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763039-politycy-koalicji-krytykuja-decyzje-nawrockiego-ws-zelenskiego
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