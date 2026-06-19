W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów ze strony polityków i publicystów popierających decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Relacje międzynarodowe nie mogą odbywać się kosztem własnej tożsamości i historii” - ocenił Przemysław Czarnek.
Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ma związek z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”.
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„Dobra decyzja”
Sprawa wywołała ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych.
Bardzo dobra decyzja Prezydenta RP o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar.
Relacje międzynarodowe nie mogą odbywać się kosztem własnej tożsamości i historii. Partnerstwo z Ukrainą ma sens wyłącznie wtedy, gdy opiera się na wzajemnym szacunku, a nie selektywnej pamięci!
— podkreślił prof. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, były minister edukacji i nauki.
Wobec postawy prezydenta Zełenskiego reakcja Prezydenta Nawrockiego jest jedyną słuszną. Nie można oburzać się na odrażające zbrodnie na ludności ukraińskiej w Buczy, a zarazem stawiać na piedestale tych, którzy na przemysłową skalę, bestialsko mordowali polską ludność cywilną - w tym tysiącami dzieci i kobiety - na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Polska nigdy się na to nie zgodzi - w imię pamięci ofiar, prawdy, ale też odpowiedzialnego myślenia o przyszłości
— napisał Zbigniew Ziobro.
Prezydent podjął dziś bardzo trudną, ale słuszną decyzję. Piszę to jako osoba, która kierowała wielką pomocą dla Ukrainy … niestety przyszedł czas powiedzieć STOP! Dalej nie da się tak funkcjonować, udając, że nic się nie stało. Chcę napisać, że popieram decyzję Prezydenta z całą mocą! Niech żyje Polska
— napisał Andrzej Bartkowiak, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Brawo! Jeśli my siebie nie będziemy szanować, nikt nas nie uszanuje. Asertywność i wzajemność w polityce międzynarodowej to podstawa!
— zaznaczył Robert Winnicki, były polityk.
Bardzo dobra decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy. Ci, którzy honorują ludobójców, nie mogą nosić orderów nadanych przez Rzeczpospolitą!
— podkreślił poseł PiS Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Brawo. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Bardzo dobra decyzja! Teraz czekamy na ruch ze strony rządu. JE Donald Tusk jest w pułapce
— napisał Janusz Korwin-Mikke, były polityk, publicysta.
Panie prezydencie! Bardzo dobra decyzja o odebraniu orderu! Nie możemy udawać, że deszcz pada, gdy prezydent Ukrainy pluje na pamięć o pomordowanych Polakach przez bandytów z UPA
— podkreślił Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji.
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał, że „decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski”. Błąd to popełniły władze Ukrainy, nurzając się w banderowskiej symbolice. Decyzja prezydenta RP Karola Nawrockiego jest słuszna i popierana przez Polaków
— napisał europoseł PiS Beata Szydło.
kk/as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763038-w-sieci-euforia-po-decyzji-nawrockiego-ws-zelenskiego
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