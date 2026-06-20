Kanclerz Kapituły Orderu zabiera głos. "Nie byłem zaskoczony"

Kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego prof. Michał Kleiber powiedział Wirtualnej Polsce, że nie zaskoczyła go decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenia. Należę do tych osób, które ją popierały — dodał. Przypomnijmy więc, że prof. Kleiber - przed ogłoszeniem decyzji przez głowę państwa - mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl jasno, że „należy ten order odebrać”.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, zdecydował o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Nie byłem zaskoczony tą decyzją. Należę do tych osób, które ją popierały
— powiedział Wirtualnej Polsce prof. Kleiber, komentując decyzję prezydenta.
Ona kończy sprawę, która od trzech tygodni zakłócała spokój publiczny
— dodał prof. Kleiber, który jest też Kawalerem Orderu Orła Białego, a od 2021 r. Kanclerzem jego Kapituły.
To prof. Kleiber mówił portalowi wPolityce.pl
Prawie miesiąc temu, jeszcze przed posiedzeniem Kapituły Orderu Orła Białego, prof. Michał Kleiber rozmawiał o tej sprawie z portalem wPolityce.pl. Padła już wtedy jasna ocena.
Uważam, że należy mu ten order jednak odebrać, bo to jest haniebne, żeby ktoś, kto postępuje w taki sposób był kawalerem najważniejszego polskiego orderu
— mówił wówczas Kanclerz Kapituły.
Myślę, że to jest ze strony prezydenta Zełenskiego absolutnie skandaliczna decyzja. To jest rzecz, która nie może zostać pozostawiona bez naszej silnej reakcji. Oczywiście dyskutujemy, jaka ta reakcja powinna być, ale tak naprawdę reakcja ze strony narodu polskiego być powinna. Polacy bardzo pomogli Ukrainie w ostatnich latach, dlatego nieliczenie się z historią i z naszymi dramatami, które przeżywaliśmy na Wołyniu uważam za skandaliczne
— wskazywał prof. Kleiber.
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Kulisy sprawy
Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Pod koniec maja prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce, a prezydent Nawrocki zaproponował, aby jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia Zełenskiemu. Po posiedzeniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach Karolowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie.
Obecnie w Kapitule Orderu Orła Białego, oprócz prezydenta Nawrockiego, zasiadają: kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego prof. Michał Kleiber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein.
Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz Kapituł orderów. Według ustawy o orderach i odznaczeniach prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły, w razie stwierdzenia, że „nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia”.
Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy polski order państwowy. Kapitule Orderu Orła Białego przewodniczy prezydent. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, może też m.in. wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.
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olnk/PAP/wPolityce.pl
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