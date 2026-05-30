TYLKO U NAS. Wiemy, jak zagłosuje ws. Zełenskiego Kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego

Prof. Michał Kleiber Kanclerz Orderu Orła Białego. / autor: Fratria

Czy Order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu? Na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego Kapituła Orderu, która ma się zebrać 8 czerwca, przedyskutuje taką możliwość. „Uważam, że należy ten order odebrać, bo to jest haniebne, żeby ktoś, kto postępuje w taki sposób, był kawalerem najważniejszego polskiego orderu” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Kanclerz Orderu prof. Michał Kleiber.

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyro Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Ta decyzja wywołała ogromną burzę w Polsce, bo UPA to organizacja, która dokonała na Polakach ludobójstwa na Wołyniu. Prezydent Karol Nawrocki ocenił zachowanie Zełenskiego bardzo krytycznie.

Myślę, że to jest ze strony prezydenta Zełenskiego absolutnie skandaliczna decyzja. To jest rzecz, która nie może zostać pozostawiona bez naszej silnej reakcji. Oczywiście dyskutujemy, jaka ta reakcja powinna być, ale tak naprawdę reakcja ze strony narodu polskiego być powinna. Polacy bardzo pomogli Ukrainie w ostatnich latach, dlatego nieliczenie się z historią i z naszymi dramatami, które przeżywaliśmy na Wołyniu uważam za skandaliczne

— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Michał Kleiber Kanclerz Orderu Orła Białego.

Zdecydowane stanowisko Kancelrza Orderu

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Andrzeja Dudę 5 kwietnia 2023 roku w czasie swojego pobytu w Warszawie. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj, że zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu tego Orderu. Wyraził także swoje oburzenie z powodu decyzji Zełenskiego.

Myślę, że prezydent Karol Nawrocki przemyślał sprawę wnioskując o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W przestrzeni publicznej pojawiają się pewne argumenty, mówiące, że na nasze stosunki z Ukrainą nie powinniśmy patrzeć, kto jest winien, bo to jest jasne, że to oni, ale powinniśmy patrzeć na tę sprawę pragmatycznie, że być może powinniśmy jednak nawet kosztem tak brutalnego na nas ataku, próbować jednak z nimi współpracować. Musimy jednak pamiętać o Wołyniu i o rodzinach, które jeszcze to przecież przeżywają. To jest rzecz, która musi mieć konsekwencje i tą konsekwencją będzie zapewne odebranie Załenskiemu Orderu

— uważa prof. Kleiber, który potwierdził portalowi wPolityce.pl, że takie stanowisko przedstawi w czasie posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca. Profesor zapowiedział, że tak właśnie zamierza zagłosować.

Tak. Rozumiem, że to będzie w porządku posiedzenia Kapituły i że przedyskutujemy tę kwestię, ale ja jestem absolutnie skłonny opowiedzieć się za odebraniem tego Orderu

— zapowiedział zdecydowanie Kanclerz Orderu.

To jest przecież rzecz wyjątkowa, bo odebranie tego orderu naprawdę jest niezwykle rzadkie i trzeba pamiętać, że to wywoła najróżniejsze reakcje w Polsce, ale na pewno także za granicą. Nie mówię tu już nawet o Ukrainie, ale zachowanie prezydenta Zełenskiego jest dosłownie no skandaliczne

— dodaje Kawaler Orderu Orła Białego.

A jak zareaguje na taką decyzję Zełenski?

Myślę, że on może jednak spróbuje zrozumieć tę sytuację. Jeszcze zachowuje tu jakieś resztki nadziei, jeśli chodzi o jego mentalność. W tej chwili on ma malejącą popularność w Ukrainie. Niestety edukacja w Ukrainie na temat historii II wojny światowej jest fatalna. Przypuszczam, że większość tamtejszego społeczeństwa jest bardzo zadowolona, że on taką nazwę tej jednostce wojskowej nadał. Myślę, że on właśnie w trosce o swoją popularność zdecydował się na taki ruch, ale to go nie usprawiedliwia. Uważam, że należy mu ten order jednak odebrać, bo to jest haniebne, żeby ktoś, kto postępuje w taki sposób był kawalerem najważniejszego polskiego orderu

— podsumowuje prof. Michał Kleiber Kanclerz Orderu Orła Białego.

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

