Lekarz-milioner z KO miał w Szpitalu Południowym jak u Pana Boga za piecem. Placówka nadzorowana przez samorząd zdominowany przez partyjnych kolegów, a w Radzie Nadzorczej „głęboko” zaufany ministra Marcina Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur partii. „Robert Kempa z KO, zastępca skarbnika KO, radny sejmiku i burmistrz Ursynowa oraz absolwent Collegium Humannum” - przypomniał na X poseł Jacek Ozdoba.
Lekarz-milioner i radny z KO Dawid Kacprzyk otrzymał w miejskim Szpitalu Południowym na Ursynowie wręcz cudowne warunki pracy. Będąc zaledwie od półtora roku lekarzem i nie mając specjalizacji, zarobił na dyżurach w 2025 roku 1,6 mln zł. Czy jego polityczne zaangażowanie po stronie obozu władzy miało na to wszystko wspływ? W sieci pełno jest zdjęć, filmów i wpisów świadczących o jego znajomości z najważniejszymi postaciami dziś rządzącego obozu Koalicji Obywatelskiej.
To jest szpital zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego, a zatem pod nadzorem konkretnych polityków samorządowych, związanych politycznie z jedną partią
— podkreśliła w rozmowie z portalem wPoliyce.pl była minister zdrowia poseł Katarzyna Sójka z PiS. W szpitalu trwa właśnie kontrola NFZ i kontra miejskiego ratusza, ponieważ z grafików pracy Kacprzyka ma wynikać, że był jednocześnie w dwóch różnych miejscach: na dyżurze i w TVP. A dyżury na SOR miał mieć długie, trzydobowe.
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Kolejny wspierający karierę
Czy zatem kierowały się władze Szpitala Południowego proponując byłemu od wczoraj działaczowi KO i lekarzowi Kacprzykowi tak intratne wynagrodzenie? Choć dyrekcja tej placówki utrzymuje, że otrzymywał „stawki rynkowe”.
Poseł Jacek Ozdoba z PiS zwrócił także uwagę na niezwykle ważny szczegół. Otóż szefem Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, który jest na Ursynowie jest burmistrz tej dzielnicy i polityk Koalicji Obywatelskiej, zaufany ministra Marcina Kierwińskiego. Dawid Kacprzyk ma w swoim portfolio także fotki z Kierwińskim.
Milioner lekarz jest zatrudniony w Szpitalu Południowym, którego Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Robert Kempa z KO, zaufany Kierwińskiego, zastępca skarbnika KO, radny sejmiku i burmistrz Ursynowa oraz absolwent Collegium Humanum
— napisał na X poseł Jacek Ozdoba.
Rzeczywiście Robert Kempa jeszcze przed dwoma laty pytany publicznie o dyplom uzyskany na Collegium Humanum szczycił się nim, twierdził, że ciężko na niego zapracował. Jednak dziś na stronie warszawskiej dzielnicy Ursynów, która anonsuje jego postać, na próżno szukać tej informacji.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762775-szokujace-powiazania-lekarza-milionera-z-ko-kierwinski-i-ch
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