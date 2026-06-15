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KO próbuje odcinać się od lekarza-milionera. Burza w sieci! "Odda pieniądze?"

  • Polityka
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KO próbuje odcinać się od lekarza-milionera / autor: Fratria
KO próbuje odcinać się od lekarza-milionera / autor: Fratria

Koalicja Obywatelska próbuje nieudolnie reagować na aferę związaną z absurdalnymi zarobkami lekarza-radnego Dawida Kacprzyka. Podjęte działania nie przekonały jednak komentatorów w sieci.

Lekarz-radny warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o tym szef warszawskich struktur KO Marcin Kierwiński.

Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej

— napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji.

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Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie radnego Kacprzyka, który w trakcie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, pracując w miejskim Szpitalu Południowym. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z występami w TVP, czy w Senacie.

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Mocne reakcje

Ta desperacka próba ratowania wizerunku przez Koalicję Obywatelską jest mocno komentowana w mediach społecznościowych.

Ten już może ustąpić, żeby inny partyjny nominat KO mógł się nachapać

— wskazał Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, były wicepremier, poseł PiS.

Czy odda pieniądze? Nic dziwnego, że jest taka dziura w NFZ skoro na każdym kroku widać różnego rodzaju patologie w Waszym wykonaniu

— podkreślił Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Odda pieniądze? Czy udajecie, że wszystko ok?

— pytał Jacek Ozdoba, europoseł PiS.

A, to wszystko ok, spoko, nie było historii

— żartował Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz tylko postępowanie karne w sprawie oszustwa, niedopełnienia obowiązku, fałszerstwa dokumentacji i rozwiązanie umów zawartych z nim przez jednostki nadzorowane przez polityków KO. O ile fakty opisane przez Patryka Słowika w Portalu Zero są prawdziwe a jestem przekonany, że są

— napisał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.

Czy przestanie zarabiać 1,6 miliona złotych rocznie, na czterech etatach jednocześnie Oczywiście, że nie. Przecież cały ten system tak działa od lat. Przestanie jednak o tym pisać, bo już nie będzie musiał się nikomu spowiadać

— napisał Artur Ceyrowski, dziennikarz portalu wPolsce24.tv.

Zaczyna sie zrzucanie z sanek. Za chwile poleci pewnie tez z fuchy w południowym. Teraz konkurs kto pierwszy odkryje, gdzie odnajdzie się po tej aferze zaradny pan lekarz

— wskazywał Łukasz Jankowski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Od rana pisaliśmy, dzwoniliśmy do liderów warszawskiej KO, podobnie jak inne redakcje. Bez odzewu. Ale jest efekt. Jedyna słuszna decyzja, szybsza niż się wydawało

— wskazał Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski.

Wzruszające. Ale właściwie dlaczego? Jakoś uzasadnił tę rezygnację?

— pytał Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

Jakby mi koledzy partyjni dali zarobić 1,6 miliona to bym nie żałowała utraty legitymacji partyjnej

— drwiła publicystka „Kataryna”.

Pan Kierwinski jest szefem warszawskiej Platformy i nie ma bata, że nie wiedział, co radny PO z Ursusa wyprawia. Praca w czterech placówkach na raz, w tym bycie szefem SORu - mając 28/29 lat - musiało być przyzwolenie na to dziadostwo z góry

— zauważył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

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Adrian Siwek/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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