Okazuje się, że młody radny-lekarz milioner z Koalicji Obywatelskiej jeszcze niedawno myślał o wyjeździe z Polski. Europoseł PiS Michał Dworczyk udostępnił nagranie, na którym Dawid Kacprzyk żalił się, że młodzi lekarze w Polsce zarabiają za mało. Cóż… jego przykład pokazał, że po zmianie władzy, można było się „dorobić”. Pytanie jednak, czy uczciwie.
Narasta afera wokół lekarza Dawida Kacprzyka. W warszawskim Szpitalu Południowym trwają kontrole NFZ-u oraz stołecznego ratusza.
Przypominamy, że niespełna 30 letni lekarz-radny Koalicji Obywatelskiej bez specjalizacji rzekomo „przepracował” w ciągu roku 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie, dzięki czemu zarobił 1,6 mln złotych. Te absurdalne liczby budzą uzasadnione ubawy dotyczące uczciwości rzekomych „rozliczeń”. Tym bardziej że dodatkowo Kacprzyk miał także znajdować czas na aktywność polityczną oraz… naukę.
O co chodzi?
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk we wpisie zamieszczonym w serwisie X przypomniał wywiad Dawida Kacprzyka, który w przeszłości… opowiadał, jak ciężko jest młodym polskim lekarzom. Z perspektywy nowych informacji na jego temat brzmi to - delikatnie mówiąc - kuriozalnie.
Jeżeli ktoś ma 15-letnie kliniczne doświadczenie, to zarabia więcej, może pracować prywatnie, ale proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do niedawna młody lekarz, stażysta taki jak ja, zarabiał 26 zł za godzinę. 26 zł za spotykanie się codziennie z ludzką śmiercią, z ludzkim cierpieniem, z walką ludzkie życie. Jest to naprawdę śmieszne, bo po ciężkich sześciu latach studiów, my naprawdę oczekujemy czegoś więcej, żeby można było zapłacić sobie, chociaż rachunki i wyjść do kina czy do teatru, bo młodzi lekarze po prostu ledwo łączą koniec z końcem
— przekonywał Kacprzyk.
Były też przypadki, masa jest informacji też w mediach o tym, że lekarze stażyści po prostu dorabiali w Biedronce, czy innym supermarkecie, bo tam więcej płacili niż w szpitalu
— żalił się.
Niejednokrotnie myślałem o wyjeździe, ale po prostu nie chcę wyjeżdżać z Polski
— opowiadał.
Mam tutaj rodzinę, przyjaciół i znajomych, ale na zachodzie bym zarobił cztery albo nawet pięć razy więcej i bym był naprawdę z pocałowaniem dłoni tam przyjęty
— mówił.
Słowa te skomentował Michał Dworczyk.
Dawid Kacprzyk - radny milioner z partii Pana Donalda Tuska jeszcze nie tak dawno zastanawiał się nad wyjazdem z Polski, bo za granicą zarobiłby 4,5 razy więcej
— podsumował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762712-lekarz-milioner-z-ko-chcial-uciec-z-polski
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