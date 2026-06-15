Marcin Kierwiński ogłosił, że Dawid Kacprzyk – bohater afery – zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Nie wspomniał jednak, czy lekarz-milioner odda pieniądze, o które chodzi w całej sprawie.
Jak ustalił portal zero.pl, 28-letni Dawid Kacprzyk, który jest dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej w Ursusie, w samym zeszłym roku miał zarobić 1,6 mln zł. Pełnił w tym czasie funkcję koordynatora SOR w Warszawskim szpitalu Południowym.
Sprawa wywołała ogólnopolską dyskusję i oburzenie na fakt, że lekarz bez specjalizacji, który w ramach kampanii wyborczej opowiadał o złych zarobkach lekarzy, w krótkim czasie stał się milionerem.
Wpis Kierwińskiego
Marcin Kierwiński w swoim wpisie na portalu X przekonuje, że Kacprzyk sam złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Została ona przyjęta.
Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej
— napisał Kierwiński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762725-dostal-propozycje-nie-do-odrzucenia-lekarz-milioner-poza-ko
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