Dostał "propozycję nie do odrzucenia"? Lekarz-milioner odszedł z KO. Kierwiński potwierdza

  • Polityka
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Marcin Kierwiński / autor: Fratria
Marcin Kierwiński / autor: Fratria

Marcin Kierwiński ogłosił, że Dawid Kacprzyk – bohater afery – zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Nie wspomniał jednak, czy lekarz-milioner odda pieniądze, o które chodzi w całej sprawie.

Jak ustalił portal zero.pl, 28-letni Dawid Kacprzyk, który jest dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej w Ursusie, w samym zeszłym roku miał zarobić 1,6 mln zł. Pełnił w tym czasie funkcję koordynatora SOR w Warszawskim szpitalu Południowym.

Sprawa wywołała ogólnopolską dyskusję i oburzenie na fakt, że lekarz bez specjalizacji, który w ramach kampanii wyborczej opowiadał o złych zarobkach lekarzy, w krótkim czasie stał się milionerem.

Wpis Kierwińskiego

Marcin Kierwiński w swoim wpisie na portalu X przekonuje, że Kacprzyk sam złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Została ona przyjęta.

Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej

— napisał Kierwiński.

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X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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