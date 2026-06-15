Dlaczego lekarz-milioner, radny z KO Dawid Kacprzyk otrzymał w miejskim Szpitalu Południowym tak cudowne warunki pracy? Będą zaledwie od półtora roku lekarzem i nie mając specjalizacji, zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł. Czy jego polityczne zaangażowanie po stronie obozu władzy miało na to wszystko wspływ? „To jest szpital zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego, a zatem pod nadzorem konkretnych polityków samorządowych, związanych politycznie z jedną partią” - mówi w rozmowie z portalem wpolityce.pl była minister zdrowia poseł Katarzyna Sójka z PiS.
W Szpitalu Południowym w Warszawie trwa kontrola NFZ. Oddzielną kontrolę ma także prowadzić stołeczny ratusz, ponieważ jest to placówka miejska. Sprawdzane są zapewne grafiki dyżurów Dawida Kacprzyka, z których ma wynikać, że pracował na SOR przez 3 doby bez przerwy. W sumie tylko w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Kierownictwa szpitala twierdzi jednak, że otrzymywał „stawki rynkowe”.
To jest sytuacja niezwykle bulwersująca, że lekarz podejmuje się pracy na takim stanowisku bez odpowiednich kwalifikacji. Słyszymy, że był koordynatorem na SOR, a jest przecież lekarzem świeżo upieczonym bez specjalizacji. Proponowanie takich stawek niedoświadczonym lekarzom zadziwia. Rozumiem, że wyższe stawki proponuje się tym lekarzom, którzy mają jakieś wyjątkowe doświadczenie i umiejętności, czy też są już specjalistami w danej dziedzinie. Natomiast tutaj mamy brak specjalizacji i tak wysoki zarobek, który moim zdaniem bulwersuje. Świadczy o tym, że są takie przypadki, które jak dla mnie drenują Polski system ochrony zdrowia
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS.
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Nierzeczywista liczba
Coraz głośnie mówi się także o karierze politycznej lekarza-radnego Dawida Kacprzyka, który startował w wyborach samorządowych z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Warszawska dzielnica Ursus była cała obklejona jego plakatami.
Przyznam szczerze, że widziałam tego doktora, jak kilka lat temu działał w kampanii wyborczej. Wtedy mówił zupełnie co innego, a później poszedł pracować za ogromne pieniądze i jak widać prawdopodobnie, bez wymaganych uprawnień na dane stanowisko
— mówi nam poseł PiS Sójka. Naczelna Rada Lekarska skierowała sprawę Kacprzyka do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej podejrzewając, że w czasie kiedy miał być na dyżurach przebywał w innych miejscach, m.in. w Sejmie, Senacie czy neo-TVP w likwidacji.
To jest dość wyjątkowa sytuacja, żeby tak młody człowiek tyle zarobił. Jeśliby przeliczyć to na godziny, to wydaje się, że nie do końca ta liczba godzin jest rzeczywista, za którą wypłacone zostały środki. To jest jakaś niebotyczna kwota
— dodaje nasz rozmówca.
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Jaka to kariera? Meddyczna, finansowa czy polityczna?
W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć i filmów pokazujących, Dawida Kacprzyka w akcji w czasie kampanii wyborczej z czołowymi politykami Koalicji Obywatelskiej: Janem Grabcem, Rafałem Trzaskowski, Marcinem Kierwińskim, Tomaszem Grodzkim, Bartoszem Arłukowiczem.
Jest także wyjątkowo rzewne nagranie, na którym Kacprzyk żali się na trudną sytuację młodych lekarzy.
Czy na tak błyskotliwą finansową karierę młodego lekarza z KO mogła mieć wpływ jego przynależność partyjna?
To jest szpital zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego, a zatem pod nadzorem konkretnych polityków samorządowych, związanych politycznie z jedną partią. I to jest ta sama partia. Za tym zastanawiam się, czy za te same pieniądze nie można było znaleźć na to stanowisko wykwalifikowanego specjalisty? Widziałam jego polityczne filmiki, kiedy próbował zrzucić całą odpowiedzialność na Prawo i Sprawiedliwość, za słabe możliwości finansowe młodych lekarzy. A teraz co zrobił? To jest duża hipokryzja ze strony tego młodego człowieka
— mówi nam była minister zdrowia poseł Katarzyna Sójka z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762708-kacprzyk-i-jego-kariera-medyczna-finansowa-a-moze-polityczna
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