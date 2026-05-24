"Myszka agresorka" wyjaśniona! "Włazidupstwo na poziomie PRL"

Ludzie prawicy są nękani przez służby z powodu fałszywych zgłoszeń. Ofiarą padł nawet prezydent Karol Nawrocki, bowiem służby weszła do rodzinnego mieszkania głowy państwa. Europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz postanowiła, że weźmie w obronę niekompetentnego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i przy okazji zaatakuje głowę państwa. „W Koalicji Obywatelskiej włazidupstwo na poziome PRL wciąż aktualne! Jakieś to żałosne” - stwierdził Jacek Protasiewicz na portalu X.
Od jakiegoś czasu dochodzi do zgłoszeń, które dotyczą mieszkań przedstawicieli środowisk prawicowych. Wczoraj miało miejsce wtargnięcie służb do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Państwowa Straż Pożarna tłumaczyła, że otrzymała SMSy o rzekomym pożarze i osobie poszkodowanej, która miała znajdować się w środku.
Wcześniejsze alarmy dotyczyły siedziby Telewizji wPolsce24 i Republiki. Nękani byli również prawicowi dziennikarze.
Państwo zdaje się abdykować w tym temacie i nie pomogło nawet specjalne spotkanie w RCB Donalda Tuska oraz jego ministrów z przedstawicielami służb. Internet huczy, coraz częściej podejmowana jest narracja, że jest to celowe działanie ekipy Tuska, żeby zastraszyć swoich przeciwników politycznych.
„Włazidupstwo na poziome PRL”
Głos ws. zabrała europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Nawrocki, PiS i Kanał Zero przeprowadzają skoordynowany atak na Kierwińskiego. Ministra, który w końcu zażegnał kryzys kadrowy w Policji, zaostrzył politykę migracyjną, rozwija system ochrony ludności i skutecznie wzmacnia ochronę granicy z Białorusią. Brawa dla Marcina Kierwińskiego
— napisała na portalu X.
Riposta nadeszła od byłego współpracownika Tuska, Jacka Protasiewicza.
Łubu - dubu…nie sądziłem, że po świętej pamięci Stanisławie Barei ktoś jeszcze będzie chciał publicznie odśpiewać tę piosenka, ale patrzcie! : w Koalicji Obywatelskiej włazidupstwo na poziome PRL wciąż aktualne! Jakieś to żałosne
— odpowiedział.
