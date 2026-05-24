"Myszka agresorka" wyjaśniona! "Włazidupstwo na poziomie PRL"

Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz wpis Jacka Protasiewicza (screen z X) / autor: Fratria/X-Jacek Protasiewicz (screen)
Ludzie prawicy są nękani przez służby z powodu fałszywych zgłoszeń. Ofiarą padł nawet prezydent Karol Nawrocki, bowiem służby weszła do rodzinnego mieszkania głowy państwa. Europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz postanowiła, że weźmie w obronę niekompetentnego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i przy okazji zaatakuje głowę państwa. „W Koalicji Obywatelskiej włazidupstwo na poziome PRL wciąż aktualne! Jakieś to żałosne” - stwierdził Jacek Protasiewicz na portalu X.

Od jakiegoś czasu dochodzi do zgłoszeń, które dotyczą mieszkań przedstawicieli środowisk prawicowych. Wczoraj miało miejsce wtargnięcie służb do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Państwowa Straż Pożarna tłumaczyła, że otrzymała SMSy o rzekomym pożarze i osobie poszkodowanej, która miała znajdować się w środku.

Wcześniejsze alarmy dotyczyły siedziby Telewizji wPolsce24 i Republiki. Nękani byli również prawicowi dziennikarze.

Państwo zdaje się abdykować w tym temacie i nie pomogło nawet specjalne spotkanie w RCB Donalda Tuska oraz jego ministrów z przedstawicielami służb. Internet huczy, coraz częściej podejmowana jest narracja, że jest to celowe działanie ekipy Tuska, żeby zastraszyć swoich przeciwników politycznych.

Głos ws. zabrała europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Nawrocki, PiS i Kanał Zero przeprowadzają skoordynowany atak na Kierwińskiego. Ministra, który w końcu zażegnał kryzys kadrowy w Policji, zaostrzył politykę migracyjną, rozwija system ochrony ludności i skutecznie wzmacnia ochronę granicy z Białorusią. Brawa dla Marcina Kierwińskiego

— napisała na portalu X.

Riposta nadeszła od byłego współpracownika Tuska, Jacka Protasiewicza.

Łubu - dubu…nie sądziłem, że po świętej pamięci Stanisławie Barei ktoś jeszcze będzie chciał publicznie odśpiewać tę piosenka, ale patrzcie! : w Koalicji Obywatelskiej włazidupstwo na poziome PRL wciąż aktualne! Jakieś to żałosne

— odpowiedział.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

