Czy mieszkanie do którego weszły służby należy do Nawrockiego? Jaka rola SOP? Koalicja kręci, Leśkiewicz wyjaśnia

Prezydent RP Karol Nawrocki (C-P) podczas spotkania z mieszkańcami w miejscowości Bielany-Jarosławy oraz wpis Rafała Leśkiewicza (screen z X) / autor: PAP/Przemysław Piątkowski/X-Rafał Leśkiewicz (screen)
Dyskusja o tym, czy dom rodzinny Prezydenta RP do którego wczoraj weszły służby, wyłamując drzwi, należy do Pana Prezydenta to odwrócenie uwagi od istoty problemu […] Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo!” - napisał Rafał Leśkiewicz na portalu X, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, odnosząc się do wtargnięcia służb do mieszkania głowy państwa w Gdańsku.

Od jakiegoś czasu służby wchodzą do mieszkań osób związanych z szeroko pojętą prawicą. Zgłoszenia dotyczą zagrożeń życia jak pożar czy niebezpieczne zachowanie, a nawet zagrożenia terrorystycznego. Wczoraj wieczorem doszło do wtargnięcia do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.

Głos ws. zabrał rzecznik głowy państwa.

Służby weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta RP, które powinno być chronione. To mieszkanie, w którym mieszka m.in. mama pana prezydenta

— powiedział Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News.

Skoro pojawia się fałszywe zgłoszenie dotyczące mieszkania prezydenta Nawrockiego i nikt nie wie, że to jest mieszkanie należące do prezydenta Nawrockiego, no to jak działają służby?

— dopytał prezydencki minister.

Zawiera manipulację”

Leśkiewicz odniósł się również do wpisu rzecznik MSWiA.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi braku obecności funkcjonariuszy SOP w mieszkaniu Prezydenta RP, informuję, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do Prezydenta RP, lecz do członka Jego rodziny. W związku z tym adres ten nie jest objęty ochroną SOP.

— napisał Karolina Gałecka na portalu X.

Rzecznik prezydenta stwierdził w „Śniadaniu Rymanowskiego”, że „wpis rzecznik MSWiA Gałeckiej zawiera manipulację, bo mieszkanie, do którego weszły służby, nie jest wyłącznie rodzinne, lecz współnależy do prezydenta Nawrockiego i powinno podlegać ochronie”.

Odwrócenie uwagi od istoty problemu”

Leśkiewicz rozwinął kwestię na portalu X.

Dyskusja o tym, czy dom rodzinny Prezydenta RP do którego wczoraj weszły służby, wyłamując drzwi, należy do Pana Prezydenta to odwrócenie uwagi od istoty problemu. Braku systemowych rozwiązań i odpowiedzialności kierownictwa służb. Mieszkanie należy do Mamy Pana Prezydenta, które dziedziczą Pan Prezydent i Jego Siostra. Jest wpisane do dostępnego publicznie oświadczenia majątkowego. Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo!

— czytamy we wpisie rzecznika prezydenta.

xyz/X/Polsat News

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

