„Dyskusja o tym, czy dom rodzinny Prezydenta RP do którego wczoraj weszły służby, wyłamując drzwi, należy do Pana Prezydenta to odwrócenie uwagi od istoty problemu […] Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo!” - napisał Rafał Leśkiewicz na portalu X, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, odnosząc się do wtargnięcia służb do mieszkania głowy państwa w Gdańsku.
Od jakiegoś czasu służby wchodzą do mieszkań osób związanych z szeroko pojętą prawicą. Zgłoszenia dotyczą zagrożeń życia jak pożar czy niebezpieczne zachowanie, a nawet zagrożenia terrorystycznego. Wczoraj wieczorem doszło do wtargnięcia do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.
Głos ws. zabrał rzecznik głowy państwa.
Służby weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta RP, które powinno być chronione. To mieszkanie, w którym mieszka m.in. mama pana prezydenta
— powiedział Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News.
Skoro pojawia się fałszywe zgłoszenie dotyczące mieszkania prezydenta Nawrockiego i nikt nie wie, że to jest mieszkanie należące do prezydenta Nawrockiego, no to jak działają służby?
— dopytał prezydencki minister.
„Zawiera manipulację”
Leśkiewicz odniósł się również do wpisu rzecznik MSWiA.
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi braku obecności funkcjonariuszy SOP w mieszkaniu Prezydenta RP, informuję, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do Prezydenta RP, lecz do członka Jego rodziny. W związku z tym adres ten nie jest objęty ochroną SOP.
— napisał Karolina Gałecka na portalu X.
Rzecznik prezydenta stwierdził w „Śniadaniu Rymanowskiego”, że „wpis rzecznik MSWiA Gałeckiej zawiera manipulację, bo mieszkanie, do którego weszły służby, nie jest wyłącznie rodzinne, lecz współnależy do prezydenta Nawrockiego i powinno podlegać ochronie”.
„Odwrócenie uwagi od istoty problemu”
Leśkiewicz rozwinął kwestię na portalu X.
Dyskusja o tym, czy dom rodzinny Prezydenta RP do którego wczoraj weszły służby, wyłamując drzwi, należy do Pana Prezydenta to odwrócenie uwagi od istoty problemu. Braku systemowych rozwiązań i odpowiedzialności kierownictwa służb. Mieszkanie należy do Mamy Pana Prezydenta, które dziedziczą Pan Prezydent i Jego Siostra. Jest wpisane do dostępnego publicznie oświadczenia majątkowego. Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo!
— czytamy we wpisie rzecznika prezydenta.
