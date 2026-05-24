„Lokal, do którego wezwano straż pożarną, nie należy do Prezydenta RP, lecz do członka Jego rodziny” - napisała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka, odnosząc się do wtargnięcia służb do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. „Mieszkanie jednak należy do prezydenta Karola Nawrockiego, nawet jeśli mieszka w nim rodzina. Pani rzecznik po raz kolejny - mam nadzieję, że nieświadomie - wprowadza w błąd” - skomentował Radosław Fogiel.
Doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować
— informował na platformie X Rafał Leśkiewicz.
Sprawa wywołała oburzenie części opinii publicznej. W związku z rosnącą presją zareagować musieli: Donald Tusk i Marcin Kierwiński. Dziś rano odbyła się specjalna narada, ponieważ jest to kolejny raz, gdy służby wchodzą do poszczególnych mieszkań.
„Wpłynęło zgłoszenie SMS”
Komunikat wypuściła również Państwowa Straż Pożarna.
Wpłynęło zgłoszenie SMS wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia
— czytamy w oświadczeniu PSP.
„Wprowadza w błąd”
Rzecznik MSWiA próbuje ratować sytuację, która kładzie się cieniem na działania służb pod rządami koalicji 13 grudnia.
Lokal, do którego wezwano straż pożarną, nie należy do Prezydenta RP, lecz do członka Jego rodziny. Z tego powodu nie jest objęty ochroną SOP. Rozpowszechnianie informacji, że chodzi o mieszkanie Prezydenta RP, to celowa dezinformacja. Zamiast siać fake newsy, warto najpierw sprawdzić fakty
— odpowiedziała Karolina Gałecka na portalu X, odnosząc się do wpisu Marzeny Paczuskiej.
Do sprawy odniósł się również Radosław Fogiel.
Mieszkanie jednak należy do prezydenta Karola Nawrockiego, nawet jeśli mieszka w nim rodzina. Pani rzecznik po raz kolejny - mam nadzieję, że nieświadomie - wprowadza w błąd
— skomentował.
