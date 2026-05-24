Wczoraj wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że służby wparowały do rodzinnego domu prezydenta w Gdańsku po fałszywym alarmie. W tej sytuacji w końcu Donald Tusk i Marcin Kierwiński zaczęli działać, chociaż wcześniej nie wykazywali takiej aktywności po szeregu fałszywych alarmów dotyczących m.in. konserwatywnych mediów i dziennikarzy. „Chyba czas zwołać dymisję, a nie służby” - zwrócił się w tej sytuacji do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego Krzysztof Stanowski, dziennikarz, założyciel Kanału Zero.
Red. Krzysztof Stanowski zauważył, że szybkiej reakcji władzy, nagłego zwoływania rządu i służb, nie było w sytuacji, gdy była seria fałszywych alarmów i kuriozalnych interwencji służb w domach konserwatywnych dziennikarzy czy mediów, w tym w siedzibie Telewizji wPolsce24.
Wjeżdżają do dziennikarzy Republiki. Nie śmiejcie się z tego, bo to głupie. E tam. Wjazd do współpracownika prezydenta. E tam. Wjazd do prezydenta. DZIAŁAMY!!!
— podsumował ekipę Tuska Krzysztof Stanowski.
Publicysta odpowiedział też na zapowiedź Marcina Kierwińskiego o nagłe zwołanie podległych mu służb po fałszywym alarmie o pożarze w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego.
Chyba czas zwołać dymisję, a nie służby
— zaznaczył Stanowski.
Heheszki polityków z wjazdu do nielubianych dziennikarzy kończą się wstydem z powodu wjazdu do prezydenta. I już nie ma tekstów, że „powinniście dziękować, że o was dbamy”. Odwińcie taśmę o tydzień, żeby wskazać debili
— dobitnie skomentował sytuację publicysta.
