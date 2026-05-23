Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował na platformie X, że służby po fałszywym zgłoszeniu na numer 112 wparowały do domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku! W związku z tą skandaliczną sytuacją jeszcze dziś będzie miało miejsce spotkanie szefa Gabinetu Prezydenta Minister Pawła Szefernakera z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwinskim.
Przypomnijmy, że od pewnego czasu trwa dziwna seria fałszywych zgłoszeń na policję, po których miały miejsce kuriozalne interwencje między innymi w siedzibie Telewizji wPolsce24 i w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Policja na tej zasadzie interweniowała również w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem fałszywe zgłoszenie dotyczyło… mieszkania prezydenta w Gdańsku. Wedle relacji rzecznika prezydenta służby weszły do niego, wyważając drzwi.
Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować
— poinformował na platformie X Rafał Leśkiewicz.
Pilne spotkanie z Kierwińskim
Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione. W ostatni poniedziałek interwencję w tej sprawie podjął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Bartosz Grodecki. Jeszcze dziś w trybie pilnym w imieniu Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Minister Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim
— dodał rzecznik prezydenta.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761016-skandal-sluzby-wparowaly-do-domu-prezydenta-nawrockiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.