Skandal! Służby wparowały do domu prezydenta Nawrockiego. "Wyważyły drzwi". Będzie pilne spotkanie z Kierwińskim

autor: Fratria/X

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował na platformie X, że służby po fałszywym zgłoszeniu na numer 112 wparowały do domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku! W związku z tą skandaliczną sytuacją jeszcze dziś będzie miało miejsce spotkanie szefa Gabinetu Prezydenta Minister Pawła Szefernakera z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwinskim.

Przypomnijmy, że od pewnego czasu trwa dziwna seria fałszywych zgłoszeń na policję, po których miały miejsce kuriozalne interwencje między innymi w siedzibie Telewizji wPolsce24 i w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Policja na tej zasadzie interweniowała również w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem fałszywe zgłoszenie dotyczyło… mieszkania prezydenta w Gdańsku. Wedle relacji rzecznika prezydenta służby weszły do niego, wyważając drzwi.

Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować

— poinformował na platformie X Rafał Leśkiewicz.

Pilne spotkanie z Kierwińskim

Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione. W ostatni poniedziałek interwencję w tej sprawie podjął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Bartosz Grodecki. Jeszcze dziś w trybie pilnym w imieniu Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Minister Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim

— dodał rzecznik prezydenta.

