Szef MSWiA Marcin Kierwińskki na platformie X poinformował, że zwołał w trybie pilnym spotkanie podległych mu służb po tym, jak po fałszywym alarmie miała interwencja służb w domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.
W związku z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny Pana Prezydenta RP, w trybie pilnym na 22:15 zwołałem spotkanie służb podległych MSWiA
— zapowiedział Marcin Kierwiński. Wcześniej szef Kierwińskiego, premier Donald Tusk, poinformował na X, że jego ekipa „użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów”.
Dziś jeszcze spotkam się w tej sprawie z Szefem Gabinetu Prezydenta
— dodał.
Spóźniona reakcja
Warto zaznaczyć, że podobnej stanowczej reakcji ze strony szefa MSWiA nie było w momencie, gdy seria fałszywych alarmów dotyczyła konserwatywnych mediów, dziennikarzy, a nawet lidera największej partii opozycyjnej Jarosława Kaczyńskiego. Kierwiński nie zorganizował żadnej konferencji prasowej poświęconej konkretnie tej sprawie, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Refleksja w tej kwestii przychodzi dopiero teraz.
tkwl/X
