Ależ się przestraszyli! Kierwiński nagle pilnie zwołuje służby. Po interwencjach w mediach takiej reakcji nie było

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Szef MSWiA Marcin Kierwińskki na platformie X poinformował, że zwołał w trybie pilnym spotkanie podległych mu służb po tym, jak po fałszywym alarmie miała interwencja służb w domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.

W związku z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny Pana Prezydenta RP, w trybie pilnym na 22:15 zwołałem spotkanie służb podległych MSWiA

— zapowiedział Marcin Kierwiński. Wcześniej szef Kierwińskiego, premier Donald Tusk, poinformował na X, że jego ekipa „użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów”.

Dziś jeszcze spotkam się w tej sprawie z Szefem Gabinetu Prezydenta

— dodał.

Spóźniona reakcja

Warto zaznaczyć, że podobnej stanowczej reakcji ze strony szefa MSWiA nie było w momencie, gdy seria fałszywych alarmów dotyczyła konserwatywnych mediów, dziennikarzy, a nawet lidera największej partii opozycyjnej Jarosława Kaczyńskiego. Kierwiński nie zorganizował żadnej konferencji prasowej poświęconej konkretnie tej sprawie, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Refleksja w tej kwestii przychodzi dopiero teraz.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych