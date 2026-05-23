Paniczna reakcja Tuska na interwencję służb u prezydenta! Pilna odprawa rządu. "Użyjemy wszystkich dostępnych metod..."

autor: Fratria/X

Premier Donald Tusk błyskawicznie zamieścił wpis na platformie X po tym, jak rzecznik rządu Rafał Leśkiewicz poinformował o wejściu służb do mieszkania prezydenta w Gdańsku po fałszywym zgłoszeniu. Ostatnio takich sytuacji była cała masa, a jedna z interwencji po fałszywym alarmie miała miejsce na terenie siedziby Telewizji wPolsce24, jednak dopiero teraz Tusk zapowiedział bardziej zdecydowaną reakcję.

Kolejna telefoniczna prowokacja! Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi

— poinformował na platformie X Donald Tusk.

Pokazówka Tuska

Na jutro rano zwołałem odprawę Rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje

— dodał. Warto zaznaczyć, że Tusk nie czynił podobnych deklaracji po serii fałszywych alarmów i związanmych z nimi interwencji służb m.in. w siedzibach konserwatywnych mediów.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych